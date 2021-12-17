Confira datas e horários dos jogos do Corinthians na Copinha de 2022; saiba onde assistir

Ela está voltando! Depois de a pandemia impedir a realização da edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil está perto de seu início na temporada 2022 e o Corinthians já sabe as datas e os horários de seus jogos na fase de grupos, todos em São José dos Campos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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A participação do Timão no torneio de base começará no dia 4 de janeiro, quando enfrenta o Resende-RJ, às 21h30, no Estádio Martins Pereira. Depois, pela segunda rodada do Grupo 15, o Alvinegro terá um duelo diante do River-PI, no dia 7 de janeiro, às 21h45. Para fechar essa fase inicial, a equipe corintiana encara o São José-SP, dono da casa, às 20h, do dia 10 de janeiro.

Todos os jogos do Corinthians terão transmissão do sportv. Na primeira fase da Copa São Paulo, os times se enfrentarão dentro de cada grupo e os dois primeiros colocados de cada chave avançarão ao estágio seguinte da competição, a partir da qual os confrontos serão eliminatórios.

Grupo 15 - Sede em São José dos Campos

4/1 - Corinthians x Resende-RJ - 21h45 - Estádio Martins Pereira - sportv​7/1 - River-PI x Corinthians - 21h45 - Estádio Martins Pereira - sportv10/1 - São José-SP x Corinthians - 20h - Estádio Martins Pereira - sportv