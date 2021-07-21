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futebol

Confira como estão os jogadores emprestados pelo Santos em 2021

Peixe emprestou Lucas Lourenço ao Londrina e já tem 10 atletas em outros clubes...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 16:26
Crédito: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC
O Santos possui dez jogadores emprestados a outros clubes neste momento. Nesta semana, o meia Lucas Lourenço foi emprestado ao Londrina até o final da Série B a pedido do técnico Márcio Fernandes, que dirigiu o Santos em 2008. Assim que regularizado, deve ser utilizado pelo Tubarão.Emprestados ao Coritiba, o lateral-esquerdo Romário e o atacante Tailson tem pouco espaço na equipe. Romário soma 13 jogos desde fevereiro e nenhum gol anotado, ele está emprestado até dezembro e tem contrato com o Santos até o final de 2022. Desde março, Tailson possui 8 jogos e nenhum gol marcado, está emprestado até o final da temporada e possui vínculo com o Peixe até 2024.
Com contrato com o Santos até maio de 2022, o atacante Rodrigão foi emprestado no início de junho à Ponte Preta até o final da Série B. Ele tem 8 jogos e duas assistências pelo clube campineiro.
No meio de junho, o atacante Allanzinho foi emprestado ao Guarani até o final da Série B e já soma 9 partidas e um gol marcado. O jogador tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024 e uma multa estimada de 70 milhões de euros para transferências.O volante Guilherme Nunes foi emprestado ao Náutico há um mês e soma apenas duas partidas. O jogador fica na equipe pernambucana até dezembro e tem contrato com o Santos até 2023. O atacante Arthur Gomes foi emprestado ao Atlético-GO até dezembro quando acaba seu vínculo com o Peixe, no Dragão conquistou espaço e tem 17 jogos, dois gols marcados e uma assistência.
Emprestado em março ao Vegalta Sendai, do Japão, o atacante Felippe Cardoso tem apenas sete partidas. O jogador possui contrato com o Santos até dezembro de 2023. No Fortaleza, o lateral-direito Daniel Guedes está emprestado até o final de 2021. O jogador soma sete partidas desde março e tem contrato com o Alvinegro até 30 de junho de 2022.
Fernando Pileggi, também lateral-direito, tem apenas um jogo pela camisa do Santa Cruz desde abril. Ele foi emprestado até o final da Série C, mas hoje treina separado depois da saída do técnico e do diretor do clube que apostavam no garoto. O lateral tem contrato com o Santos até o final do ano.
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