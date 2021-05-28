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Confira a provável escalação do Náutico para a estreia da Série B

Timbu faz o primeiro jogo dentro de casa e promete ir para cima do adversário...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 21:39
Crédito: TiagoCaldas / CNC
Campeão do Pernambucano, o Náutico abre a sua participação na Série B contra o CSA e a expectativa é que o time mantenha o embalo e lute na parte alta da tabela.
+ Veja os clubes do Brasileirão 2021 com mais seguidores nas redes sociais
Uma das esperanças é o técnico Hélio dos Anjos, que desde a sua chegada mudou o ambiente do time e mudou o patamar do clube.
Para o primeiro confronto, o Timbu espera somar os três pontos dentro de casa e vai para cima do Azulão com o trio Erick, Vinicius e Kieza, que costuma dar trabalho ao rival.
Veja a provável escalação: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan, Rhaldney (Marciel) e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

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