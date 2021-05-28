Confira a provável escalação do Náutico para a estreia da Série B

Crédito: TiagoCaldas / CNC

Campeão do Pernambucano, o Náutico abre a sua participação na Série B contra o CSA e a expectativa é que o time mantenha o embalo e lute na parte alta da tabela.

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Uma das esperanças é o técnico Hélio dos Anjos, que desde a sua chegada mudou o ambiente do time e mudou o patamar do clube.

Para o primeiro confronto, o Timbu espera somar os três pontos dentro de casa e vai para cima do Azulão com o trio Erick, Vinicius e Kieza, que costuma dar trabalho ao rival.