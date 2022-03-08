Confira a provável escalação do Internacional para o Gre-Nal

Na noite de quarta-feira, o Internacional recebe o Grêmio e tenta se aproveitar do momento instável do adversário para encaminhar a sua classificação ao mata-mata.
Além disso, o triunfo seria importante para acalmar os ânimos da torcida, que pede a saída do treinador Alexander Medina.
Contratado a peso de ouro, o treinador não embala e a insatisfação é imensa com o seu desempenho.
A última decepção foi a Copa do Brasil, onde o Internacional foi superado por 2 a 0 pelo modesto Globo-RN.
Veja a provável escalação: Daniel; Fabricio Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Edenilson, Mauricio e Taison; David. Técnico: Alexander Medina.