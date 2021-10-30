Confira a provável escalação do Internacional para encarar o São Paulo

Crédito: Jogador guarda recordação bastante positiva do duelo com a equipe paulista (Ricardo Duarte/Internacional

Após empatar com o Corinthians no Beira-Rio, o Internacional visita o São Paulo neste domingo e tenta recuperar os pontos que perdeu em casa.

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Para o jogo no Morumbi, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com nomes importantes e a lista de desfalques no time titular chega ao número seis (Daniel, Gabriel Mercado, Dourado, Moisés, Patrick e Taison).

Apesar das baixas, o treinador uruguaio aposta na força do seu elenco e na instabilidade do adversário, que vem de derrota.