Confira a provável escalação do Internacional para encarar o São Paulo

Após empatar com o Corinthians no Beira-Rio, o Internacional visita o São Paulo neste domingo e tenta recuperar os pontos que perdeu em casa.
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Para o jogo no Morumbi, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com nomes importantes e a lista de desfalques no time titular chega ao número seis (Daniel, Gabriel Mercado, Dourado, Moisés, Patrick e Taison).
Apesar das baixas, o treinador uruguaio aposta na força do seu elenco e na instabilidade do adversário, que vem de derrota.
Confira abaixo a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Caio Vidal (Gustavo Maia); Yuri Alberto.