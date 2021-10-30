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futebol

Confira a provável escalação do Internacional para encarar o São Paulo

Colorado vem de empate dentro de casa e tenta surpreender o Tricolor fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 15:48

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:48

Crédito: Jogador guarda recordação bastante positiva do duelo com a equipe paulista (Ricardo Duarte/Internacional
Após empatar com o Corinthians no Beira-Rio, o Internacional visita o São Paulo neste domingo e tenta recuperar os pontos que perdeu em casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o jogo no Morumbi, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com nomes importantes e a lista de desfalques no time titular chega ao número seis (Daniel, Gabriel Mercado, Dourado, Moisés, Patrick e Taison).
Apesar das baixas, o treinador uruguaio aposta na força do seu elenco e na instabilidade do adversário, que vem de derrota.
Confira abaixo a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Caio Vidal (Gustavo Maia); Yuri Alberto.

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