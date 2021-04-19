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futebol

Confira a provável escalação do Inter para a estreia da Libertadores

Sem Paolo Guerrero, o Inter encara o Always Ready e a altitude de La Paz na estreia da competição...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 16:51
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Vai começar a trajetória do Inter na Libertadores 2021. Nesta terça-feira, o Colorado vai até a temida altitude de La Paz para encarar o Always Ready e a expectativa é de um resultado positivo.
Para o compromisso fora de casa, o desfalque é no sistema ofensivo. Paolo Guerrero ficou em Porto Alegre para realizar um reforço muscular e não se juntou a delegação.
Sem o peruano, a tendência é que Miguel Ángel Ramírez coloque um time mais leve dentro de campo, pois assim conseguiria suportar o ritmo da partida.
Calendário
Além do Always Ready, o Internacional terá na Libertadores os duelos contra o Olimpia e Deportivo Táchira.
Veja a provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Patrick, Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Carlos Palacios.

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