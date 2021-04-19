Confira a provável escalação do Inter para a estreia da Libertadores

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Vai começar a trajetória do Inter na Libertadores 2021. Nesta terça-feira, o Colorado vai até a temida altitude de La Paz para encarar o Always Ready e a expectativa é de um resultado positivo.

Para o compromisso fora de casa, o desfalque é no sistema ofensivo. Paolo Guerrero ficou em Porto Alegre para realizar um reforço muscular e não se juntou a delegação.

Sem o peruano, a tendência é que Miguel Ángel Ramírez coloque um time mais leve dentro de campo, pois assim conseguiria suportar o ritmo da partida.

Calendário

Além do Always Ready, o Internacional terá na Libertadores os duelos contra o Olimpia e Deportivo Táchira.