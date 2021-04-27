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futebol

Confira a provável escalação do Inter contra o Táchira

Colorado não terá Paolo Guerrero, mas Taison está relacionado e vai começar no banco...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 22:36
Crédito: Elton Silveira/W9 Press/LancePress!
A terça-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado na estreia, o Colorado volta a campo pela Libertadores com a pressão de obter um bom resultado contra o Deportivo Táchira.
Consciente que não pode mais tropeçar, o técnico Miguel Ángel Ramírez promete uma equipe ofensiva dentro das quatro linhas e espera os três pontos.
Taison
A novidade é a presença de Taison entre os relacionados. Apresentado na semana passada, o atacante tem tudo para realizar a sua reestreia com a camisa do Colorado.
Por outro lado, o Inter não vai contar com Paolo Guerrero, que ainda se recupera de problemas físicos.
Provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Praxedes (Mauricio); Palacios, Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Patrick (Caio Vidal).

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