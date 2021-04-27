Confira a provável escalação do Inter contra o Táchira

Crédito: Elton Silveira/W9 Press/LancePress!

A terça-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado na estreia, o Colorado volta a campo pela Libertadores com a pressão de obter um bom resultado contra o Deportivo Táchira.

Consciente que não pode mais tropeçar, o técnico Miguel Ángel Ramírez promete uma equipe ofensiva dentro das quatro linhas e espera os três pontos.

Taison

A novidade é a presença de Taison entre os relacionados. Apresentado na semana passada, o atacante tem tudo para realizar a sua reestreia com a camisa do Colorado.

Por outro lado, o Inter não vai contar com Paolo Guerrero, que ainda se recupera de problemas físicos.