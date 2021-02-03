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futebol

Confira a provável escalação do Coritiba para encarar o Fortaleza

Técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com cinco atletas para 'decisão' na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:38

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:38

Crédito: Divulgação/Coritiba
A quinta-feira será decisiva para o Coritiba. A partir das 18h30 (Horário de Brasília), o Coxa visita o Fortaleza na Arena Castelão, em duelo pela 34ª rodada o Campeonato Brasileiro.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
Ciente que não pode mais perder pontos, o time paranaense terá que liderar com alguns desfalques por Covid-19: o zagueiro Sabino e os atacantes Robson e Pablo Thomaz.
Além do trio, o técnico Gustavo Morínigo também não vai contar com o lateral Jonathan e o atacante Neílton, suspensos.
Caso não tenha nenhum desfalque de última hora, o Coritiba entra em campo com a seguinte formação: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura e Matheus Galdezani; Sarrafiore; Rafinha (Cerutti) e Nathan.
+ São Paulo atrás de novo técnico, futuro de Cuca no Santos e Agüero rumo a gigante europeu… Veja o Dia do Mercado
O Coritiba aparece na penúltima colocação, com 28 pontos. O Sport, primeiro time fora do Z4 está com 35 pontos.

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