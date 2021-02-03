Confira a provável escalação do Coritiba para encarar o Fortaleza

Crédito: Divulgação/Coritiba

A quinta-feira será decisiva para o Coritiba. A partir das 18h30 (Horário de Brasília), o Coxa visita o Fortaleza na Arena Castelão, em duelo pela 34ª rodada o Campeonato Brasileiro.

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Ciente que não pode mais perder pontos, o time paranaense terá que liderar com alguns desfalques por Covid-19: o zagueiro Sabino e os atacantes Robson e Pablo Thomaz.

Além do trio, o técnico Gustavo Morínigo também não vai contar com o lateral Jonathan e o atacante Neílton, suspensos.

Caso não tenha nenhum desfalque de última hora, o Coritiba entra em campo com a seguinte formação: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura e Matheus Galdezani; Sarrafiore; Rafinha (Cerutti) e Nathan.

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