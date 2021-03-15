Confira a programação da viagem do Santos para a Venezuela

Depois da vitória por 2 a 1 diante do Ituano neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, os jogadores do Santos se reapresentaram na manhã deste domingo, no CT Rei Pelé, já de olho no confronto da próxima terça-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSem Kaio Jorge e Marinho, a delegação do Santos embarca para Caracas no início da madrugada desta segunda. A delegação deixou o CT Rei Pelé por volta das 20h30min e o voo está previsto para sair do aeroporto de Guarulhos às 0h30min.

A chegada a Caracas está prevista para às 6h20min de segunda-feira. Os jogadores terão um descanso no hotel e o técnico Ariel Holan vai comandar a última atividade antes da partida contra o Deportivo Lara às 16 horas, no Caracas Sport Club.O Santos venceu o jogo de ida por 2 a 1 na terça-feira, na Vila Belmiro, e precisa de um empate para garantir a classificação para a terceira fase. Se avançar, o Peixe irá enfrentar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e San Lorenzo, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, no Chile.