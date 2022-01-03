Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira a lista dos 22 jogadores do Vasco na Copa São Paulo de Juniores

Delegação cruz-maltina embarca nesta segunda-feira à tarde, e oito atletas inscritos ficam no Rio, de sobreaviso para a necessidade de se deslocarem para o estado vizinho...
LanceNet

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:30

Os 30 viraram 22. O Vasco divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos jogadores que vão representar o clube na Copa São Paulo de Juniores. O Cruz-Maltino viaja nesta tarde para Santana do Parnaíba, onde está sediado o Grupo 24. O Cruz-Maltino estreia neste dia 5, contra o Lagarto (SE).Confira a lista dos atletas relacionados:
Goleiros: Cadu e Pablo
Laterais: Saulo, JP Galvão, Leandrinho e Julião
Zagueiros: Zé Vitor, Pimentel e Victão
Meio-campistas: Marlon Gomes, Rodrigo, Marlon Santos, Andrey e Lucas Eduardo
Atacantes: Cachoeira, Vinícius, Juan, Erick Marcus, Rayan, Tavares, Marcos Dias e Figueiredo
Ficam no Rio, de sobreaviso para qualquer eventualidade, os seguintes jogadores:
Allan Vitor, Patrick, Matheus Maycon, Paulinho, Roger, Caio Dantas, Barros e GB
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados