Confira a lista dos 22 jogadores do Vasco na Copa São Paulo de Juniores

Os 30 viraram 22. O Vasco divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos jogadores que vão representar o clube na Copa São Paulo de Juniores. O Cruz-Maltino viaja nesta tarde para Santana do Parnaíba, onde está sediado o Grupo 24. O Cruz-Maltino estreia neste dia 5, contra o Lagarto (SE).Confira a lista dos atletas relacionados:
Goleiros: Cadu e Pablo
Laterais: Saulo, JP Galvão, Leandrinho e Julião
Zagueiros: Zé Vitor, Pimentel e Victão
Meio-campistas: Marlon Gomes, Rodrigo, Marlon Santos, Andrey e Lucas Eduardo
Atacantes: Cachoeira, Vinícius, Juan, Erick Marcus, Rayan, Tavares, Marcos Dias e Figueiredo
Ficam no Rio, de sobreaviso para qualquer eventualidade, os seguintes jogadores:
Allan Vitor, Patrick, Matheus Maycon, Paulinho, Roger, Caio Dantas, Barros e GB