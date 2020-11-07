Confiante, Fessin espera que Bahia mantenha a sequência de bons resultados

O principal nome do Bahia contra o Melgar foi o atacante Fessin. Na vitória por 4 a 0, ele anotou dois gols e ganhou moral com a comissão técnica de Mano Menezes e a exigente torcida.Satisfeito com o momento positivo, o jogador pede um pouco de paciência com as críticas em cima do time e garante que os bons resultados serão rotina.
‘Está sendo muito boa essa sequência que estou tendo. Estou aproveitando. O trabalho dele é muito bom. O torcedor pode ter um pouco de paciência que teremos bons resultados’, afirmou.
Após a Sul-Americana, Fessin e Bahia voltam a campo neste domingo. O rival é o Botafogo, na Arena Fonte Nova, a partir das 18h15 (Horário de Brasília).