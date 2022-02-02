Confiança, provocação e festa da torcida: como foi a saída do Palmeiras no embarque para o Mundial

O Palmeiras está oficialmente no clima do Mundial de Clubes. Depois de vencer o Água Santa, pelo Paulistão, na noite da última terça-feira, o elenco treinou na manhã desta quarta e em seguida deixou a Academia de Futebol para embarcar para Abu Dhabi. Na saída, a delegação encontrou a festa que a torcida alviverde aprontou em frente ao CT e que o LANCE! acompanhou.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Mesmo com a saída do ônibus marcada para as 11h, já era possível ver uma movimentação intensa de torcedores por volta das 9h, quando a Avenida Marquês de São Vicente já tinha um de seus sentidos bloqueado por conta da aglomeração. Ainda tímidos, os palmeirenses entoavam alguns cânticos e aproveitavam a presença de veículos de imprensa para gritarem mais alto.

Logo de cara, a reportagem se deparou com o pai de Endrik, Douglas Sousa, correndo para dentro do CT. Em seguida, ele e seu filho deixaram o local em um carro, o que mostrou que, de fato, ele não embarcaria com o elenco. Depois, Jhonatan, Mateus, Pedro Bicalho e Fabinho, outros campeões da Copinha, deixaram a Academia e viram parte da festa dos torcedores.Pouco depois das 10h, conforme estava previsto, a Mancha Verde chegou ao local e iniciou a agitação maior, com bandeirões e bateria, entoando seus cânticos tradicionais e os provocativos, como "Libertadores eu sou tri, Brasileirão nem vou falar, cheirinho é o cara***, nós estamos em outro patamar", que ataca diretamente o Flamengo e sua torcida.

Foi possível notar palmeirenses de todas as idades e gêneros, desde crianças até idosos. Assim como vários funcionários do CT estiveram na porta do local para darem o último adeus aos jogadores antes do embarque, como tem sido tradicional nas últimas viagens do clube a eventos decisivos. Vale destacar que não houve conflitos, tampouco ocorrências violentas. A Polícia Militar esteve lá com um efetivo considerável e só teve o trabalho de conter a aglomeração.

Alguns minutos depois das 11h, também conforme estava previsto, o ônibus com a delegação palmeirense iniciou a saída da Academia de Futebol, em seguida, a torcida começou a soltar uma fumaça verde, fazendo uma bonita festa para os jogadores, com direito a fogos de artifício, gritos de confiança e de demonstração da força que os alviverdes estão passando a todo o time. Em meio aos tantos torcedores do Verdão, uma senhora vestindo a camisa do clube se destacou: a Dona Maria, de 82 anos, que se emocionou ao ver a festa e o ônibus. Tanto a Polícia, quanto os funcionários que estavam por ali, protegeram a senhora para não ter qualquer incidente na saída do veículo.

Depois de avançar pela avenida, o ônibus ganhou a companhia dos torcedores, que deixaram as cercas de contenção e passaram a acompanhar o veículo, que andou devagar para que os atletas curtissem esse momento em que ficou cercado por bandeirões e palmeirenses apaixonados. Logo em seguida, os próprios alviverdes se afastaram e permitiram que o ônibus prosseguisse.

Com os jogadores já a caminho do aeroporto, uma vez que o voo fretado estava previsto para sair às 13h de Guarulhos, os torcedores começaram a dissipar e a pensar naquilo que haviam cantado há pouco "É dia 8", em referência ao dia 8 de fevereiro, quando a equipe estreia no Mundial contra o vencedor de Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, em Abu Dhabi.