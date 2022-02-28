Confiança do time reserva, festa da torcida e liderança no Carioca: veja os bastidores de Fluminense e Vasco

O Fluminense ainda vive o clima da vitória sobre o Vasco, no último sábado. Nesta segunda-feira, o clube divulgou os bastidores da partida, que transpareceu o bom momento do time alternativo do Tricolor e a empolgação da torcida. Com o triunfo no terceiro clássico, o grupo bateu uma marca histórica e conquistou 100% de aproveitamento contra os rivais na Taça Guanabara, primeira fase do Carioca. Os bastidores da partida começam com a chegada tranquila dos jogadores ao Estádio Nilton Santos, e uma resenha entre elenco e comissão técnica. Na preleção, Marcos Felipe motivou os colegas, pediu concentração e ressaltou que o Fluminense 'tem que ganhar até par ou ímpar'. Durante o jogo, a torcida também fica em evidência na filmagem, apoiando o time a cada lance e depois comemorando muito o gol de Germán Cano, ex-Vasco e autor do primeiro gol. Os torcedores ainda provocaram o rival ao cantarem que o argentino é tricolor.