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Confiança do time reserva, festa da torcida e liderança no Carioca: veja os bastidores de Fluminense e Vasco

Marcos Felipe motivou o elenco, Germán Cano e Nonato assinaram os gols e Luccas Claro destacou preparo de todo o elenco...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:59
O Fluminense ainda vive o clima da vitória sobre o Vasco, no último sábado. Nesta segunda-feira, o clube divulgou os bastidores da partida, que transpareceu o bom momento do time alternativo do Tricolor e a empolgação da torcida. Com o triunfo no terceiro clássico, o grupo bateu uma marca histórica e conquistou 100% de aproveitamento contra os rivais na Taça Guanabara, primeira fase do Carioca. Os bastidores da partida começam com a chegada tranquila dos jogadores ao Estádio Nilton Santos, e uma resenha entre elenco e comissão técnica. Na preleção, Marcos Felipe motivou os colegas, pediu concentração e ressaltou que o Fluminense 'tem que ganhar até par ou ímpar'. Durante o jogo, a torcida também fica em evidência na filmagem, apoiando o time a cada lance e depois comemorando muito o gol de Germán Cano, ex-Vasco e autor do primeiro gol. Os torcedores ainda provocaram o rival ao cantarem que o argentino é tricolor.
Após a vitória, arquibancada e jogadores comemoraram. No vestiário, Samuel Xavier, David Braz e Luccas Claro deram declarações, e destacaram que qualquer atleta está preparado para corresponder às expectativas, em referência ao fato de Abel Braga ter optado pelo time alternativo como forma de poupar titulares para a Libertadores. > Veja e simule a tabela do Cariocão 2022
Líder isolado da competição com 24 pontos, o Tricolor pode confirmar o título da Taça Guanabara ainda nesta semana, no duelo contra o Resende. Nesta terça-feira, o Fluminense encara o Millonarios, às 21h30, em São Januário, no jogo válido pela volta da segunda rodada da Libertadores.
Crédito: FluminensevenceuoVascopor2a0eseisolounaliderançadoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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