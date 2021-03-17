Confiança de Chamusca, velocidade e retorno ao Rio após o Vasco: conheça Felipe Ferreira, reforço do Botafogo

Crédito: Vitor Silva / BFR

O Botafogo faz questão de deixar uma das maiores dores de cabeças do time na última temporada para trás. O clube de General Severiano confirmou a contratação de outro jogador que ocupa a área dos lados de campo de forma ofensiva: Felipe Ferreira, que chega por empréstimo junto à Ferroviária.

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O meio-campista é um velho conhecido de Marcelo Chamusca. A dupla trabalhou em conjunto no CRB, em 2019, e no Cuiabá, no ano passado. Foi justamente na equipe mato-grossense, com uma campanha de acesso à Série A do Brasileirão, que Felipe Ferreira ganhou destaque.

- É um jogador que atua aberto mais pelo lado direito. Chegou ao Cuiabá por indicação do Marcelo Chamusca, é um atleta de confiança dele. Veio para ser titular, mas teve algumas irregularidades no decorrer da temporada. Em algum momento chegou a ser líder de assistência do time no Brasileiro, mas por conta de uma lesão grau 2 ficou afastado por cerca de 30 dias - afirmou Dérick Bueno, setorista do Cuiabá na "TV Centro América", em entrevista ao LANCE!.

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Após o problema físico, Felipe Ferreira já não teve mais contato com Marcelo Chamusca, que havia fechado com o Fortaleza para a disputa da primeira divisão. Com o novo treinador, o meio-campista perdeu espaço e deixou de ter a mesma influência no Cuiabá.

- Quando voltou, já era reta final da Série B e o Chamusca tinha saído, o Allan Aal tinha assumido e ele perdeu espaço. Chegou a ficar fora de alguns jogos. Ficou treinando separado, teve uma proposta do Ceará, mas a negociação não deu certo. É um bom jogador, agrada à torcida, mas é um pouco irregular. Quando o Allan Aal assumiu ele não teve oportunidades, mas ele tinha a total confiança do Chamusca - ressaltou o jornalista.

Na última Série B, Felipe Ferreira somou dois gols e quatro assistências em 26 partidas. As médias por jogo foram de um passe para finalização, 15,3 passes certos (85% de aproveitamento) - sendo 11,6 no meio-campo adversário -, 1.4 bolas longas, 0.6 cruzamentos precisos (23%) e 1.7 duelos no chão ganhos. Os números são do "Sofascore".RETORNO AO RIO DE JANEIROSerá a segunda passagem de Felipe Ferreira no futebol carioca. Em 2019, quando se apresentava como um dos destaques da Série B pelo CRB de Marcelo Chamusca, ele assinou com o Vasco no último dia da janela do meio de temporada. No Cruz-Maltino, contudo, não conseguiu repetir o sucesso que mostrara na divisão inferior.