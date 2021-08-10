Condutas do DM nos casos Marinho e John abrem crise no Santos

O Santos vive um momento delicado em relação ao seu Departamento Médico e comissão técnica e o clube não descarta mudanças no setor. O estopim da crise foi o tratamento do atacante Marinho.Na semana passada, enquanto o Santos estava na Bahia para o confronto contra a Juazeirense pela Copa do Brasil, o atacante passou por um procedimento para tratar das dores na coxa esquerda e o tratamento provocou um hematoma interno na coxa do jogador. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!/Diário do Peixe.
A situação gerou um incômodo na comissão técnico. Após o jogo contra a Juazeirense, em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz afirmou que contava com o atacante Marinho no clássico contra o Corinthians. Ao chegar em Santos, ele foi informado de que o atacante ficaria fora do clássico e também do jogo de quinta-feira, contra o Libertad, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O técnico não escondeu a insatisfação.Além da situação do camisa 11, outro caso causou um mal-estar no ambiente do clube. O goleiro John reclamou de dores no joelho antes da partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador desfalcou o Santos nas partidas contra Grêmio, Atlético-MG, Sport e América, mas foi liberado para voltar aos treinos.
John figurou entre os reservas contra o Athletico-PR, mas já no clássico contra o Palmeiras novamente ficou fora, assim como contra Independiente, na Vila, e Red Bull Bragantino. Na argentina, John voltou ao banco na volta contra o Independiente, depois contra o Atlético-GO, Juazeirense e Chapecoense. Depois disso, o Alvinegro anunciou que jogador iria passar por uma cirurgia em razão de uma lesão meniscal no joelho.
O clube pretende entender se houve falha no diagnóstico que permitiu a volta do goleiro aos treinos.
Em março desta temporada, já na gestão de Andres Rueda, o Santos demitiu Ricardo Galotti, que era o coordenador do Departamento Médico do clube. O profissional estava no clube desde janeiro de 2019 e motivo alegado para a troca foi contenção de gastos. Há cerca de um mês, o Peixe contratou o fisioterapeuta Charles Costa, que estava no Cruzeiro, para coordenar o núcleo de saúde do clube.
O DM do Santos conta com os médicos Fábio Novi, Carlo Alba e Guilherme Faggioni. Os preparadores físicos são Wagner Bertelli, Jean Carlo Lourenço e Marco Alejandro. Na parte de fisioterapia, os profissionais são: Avelino Boungermino, José Renato Perez, Marcelo Amâncio e Tom Pierin. O fisiologista é Marcelo Takayama e a nutrição é responsabilidade de Alessandra Favano.