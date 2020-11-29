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Concorrentes diretos vencem, Fluminense perde duas posições, mas vê chance de acabar a rodada no G-4

Após iniciar a rodada em quinto, Tricolor foi ultrapassado por Palmeiras e Santos e caiu para o sétimo lugar. Caso vença o RB Bragantino nesta segunda, clube entra no G-4...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:30
Crédito: Mailson Santana/FFC
Além dos treinamentos visando o confronto contra o RB Bragantino, o fim de semana do Fluminense foi marcado pela atenção aos jogos do Campeonato Brasileiro. Todas as quatro partidas deste sábado envolviam pelo menos um concorrente direto do Tricolor no pelotão de cima e influenciaram diretamente a posição do clube na tabela.
Após iniciar a rodada na quinta posição, com 35 pontos, o Fluminense foi ultrapassado por Santos e Palmeiras, que venceram Sport e Athletico, respectivamente, e chegaram aos 37 pontos. Dessa forma, o time comandado por Odair Hellmann caiu para sétimo e saiu provisoriamente da zona de classificação para a Libertadores.
Por outro lado, nem todos os resultados foram negativos para o clube carioca. Fora de casa, o quarto colocado Internacional apenas tropeçou diante do Atlético-GO e chegou aos mesmos 37 pontos de Santos e Palmeiras. Assim, se vencer seu compromisso nesta segunda, o Tricolor alcança os 38 pontos, ultrapassa os três rivais e termina a rodada dentro do G-4.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule resultados
Caso confirme o favoritismo no Maracanã, esta será a quarta vez que o clube termina uma rodada dentro do G-4 nesta edição do Brasileirão - as outras foram na 6ª, na 18ª e na 19ª rodadas. No entanto, vale lembrar que Palmeiras e Grêmio, concorrentes diretos do Tricolor, têm jogos atrasados ainda a serem disputados.
Ciente de todo esse cenário e de olho no G-4, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileiro, nesta segunda-feira. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília), no Maracanã, e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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