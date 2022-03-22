Concentrado com a Seleção, Thiago Silva recebe camisa do Fluminense de presente

Concentrado na Graja Comary, em Teresópolis, com a Seleção Brasileira, o zagueiro Thiago Silva ganhou de presente a camisa número 3 do Fluminense. Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto e agradeceu ao clube pela lembrança, gerando comentários de torcedores que sempre pedem o retorno dele às Laranjeiras.Atualmente no Chelsea, da Inglaterra, Thiago Silva sempre está no radar do Fluminense para o momento que quiser retornar ao Brasil. No entanto, o jogador renovou o contrato com o clube inglês até junho de 2023. O sonho inicial era que ele voltasse a vestir as cores do tricolor após a Copa do Mundo deste ano, no Qatar, mas o zagueiro segue em alto nível e, por isso, pode acabar adiando mais um pouco os planos.

Thiago está no Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira para a disputa das duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, e depois encerra diante da Bolívia, na terça, no mesmo horário, fora de casa.

Aos 37 anos, Thiago Silva é um dos grandes ídolos recentes da história do Fluminense. Ele iniciou sua carreira nas categorias de base do clube e estreou profissionalmente em 2003, pelo Pedrabranca Futebol Clube, na época RS Futebol Clube. Em 2004, disputou a Série A pelo Juventude, onde ficou até setembro antes de se transferir ao Porto (POR). Em 2005, foi para o Dínamo Moscou (RUS), onde sofreu uma séria tuberculose.

Em 2006, o jogador retornou ao Flu, onde atuou 146 vezes, em 61 vitórias, 49 empates e 36 derrotas. Nos três anos em que esteve no clube, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, e participou da campanha da Libertadores em 2008, quando o time foi vice-campeão.