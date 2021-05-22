Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conceição diz que o time está pronto para a Série B após jogos-treinos contra Boa Esporte e Boa Vista-RJ
futebol

Conceição diz que o time está pronto para a Série B após jogos-treinos contra Boa Esporte e Boa Vista-RJ

A Raposa fez os trabalhos em duas etapas neste sábado e entra na parte final para a estreia no Brasileiro da Segunda Divisão, contra o Confiança, no dia 29 de maio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 17:12

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 17:12

Crédito: O técnico Felipe Conceição ficou satisfeito com a atuação da equipe nos duelos realizados na Toca da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro encerrou o sábado, 22 de maio, de jogos-treinos com uma vitória e um empate, A Raposa encarou o Boavista-RJ, na parte da manhã e à tarde o Boa Esporte. O duelo diante do time fluminense terminou em 1 a 1. Rafael Sobis marcou para o time azul, enquanto Douglas Pedroso empatou para a equipe do Rio de Janeiro. Já a partida contra o rival mineiro, o Boa Esporte, acabou em 2 a 0 a favor do time celeste. Stênio marcou os dois gols cruzeirenses. Felipe Conceição usou os jogadores considerados titulares na primeira parte do trabalho e contra o Boa, os reservas assumiram os postos em campo, derrotando a equipe do interior mineiro. O técnico Felipe Conceição elogiou a equipe e afirmou que o Cruzeiro está pronto para começar bem a Série B do Brasileirão. -O time já tem um padrão, a gente sabe o que vai colocar dentro de campo contra qualquer adversário. Estamos preparados para iniciar a Série B. Buscamos atletas que nos dessem uma adaptação rápida. Esta semana foi de preparação, para dar uma carga mais forte (aos treinamentos). Estou satisfeito pela movimentação, pelo conteúdo de jogo-disse Conceição. O Cruzeiro estreia na Série B no dia 29 de maio, sábado, contra o Confiança-SE, em Aracaju. A delegação azul embarca na quarta-feira , 26, para se ambientar ao campo do time sergipano, um fator que prejudicou a Raposa na temporada 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados