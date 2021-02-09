Conca entra na brincadeira após torcedor do Flamengo citar a sua baixa minutagem pelo clube

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Ativo e extrovertido nas redes sociais, Darío Conca protagonizou um diálogo curioso e que arrancou risadas de seus seguidores no Twitter, na noite da última segunda-feira. E tem a ver com a passagem apagada do argentino pelo Flamengo, em 2017.Ao comentar na rede dando apoio a Arcrebiano, participante do programa "Big Brother Brasil 2021", da "Rede Globo", Conca foi parabenizado por um torcedor rubro-negro, que, em tom de brincadeira, escreveu o seguinte:

- Orgulho de ter visto você atuar 10 minutos com o Manto do Flamengo. Estamos juntos, Conca - postou o torcedor.

Conca, por sua vez, corrigiu a informação quanto à minutagem pelo Fla:

- Foram 27 - escreveu o ex-meia, seguido de um emoji, em tom bem humorado. Hoje aos 37 anos e com a chuteira pendurada, Conca chegou ao Flamengo por empréstimo junto ao Shanghai SIPG, da China, assinando um contrato de risco. Ele se tratou de uma grave lesão no joelho e disputou apenas três jogos pelo Rubro-Negro - contra Fluminense, Ponte Preta, e Paraná.

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