Compra do zagueiro Natan junto ao Flamengo é oficializada pelo Bragantino

Atuando desde março do ano passado no Bragantino emprestado pelo Flamengo, agora o zagueiro Natan é, oficialmente, atleta do Massa Bruta. A informação foi confirmada pelo Braga nas redes sociais em postagem feita neste sábado (22).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSe oficialmente o clube de Bragança Paulista se limitou a dizer sobre a concretização do negócio e informar que o novo contrato tem duração até dezembro de 2026, o portal da 'ESPN' fala em transação que envolveu o pagamento de R$ 22 milhões pelos direitos do defensor.

Apesar da oficialização do negócio ter sido feito somente hoje, já existia não apenas a intenção como também a especificação em contrato de que, caso o jogador de 20 anos de idade atingisse um determinado percentual de partidas, o clube paulista teria de exercer o direito de compra.

Agora, além do atleta formado no Flamengo, o técnico Mauricio Barbieri conta no miolo de zaga com as opções de Léo Ortiz, Haydar e Realpe. Entretanto, o último está em processo de recuperação de entorses sofridas tanto no joelho como no tornozelo, ainda na reta final de 2021, e não tem seu retorno especificado pelo Bragantino.