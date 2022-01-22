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futebol

Compra do zagueiro Natan junto ao Flamengo é oficializada pelo Bragantino

Negociação que envolveu a confecção de novo acordo com o defensor teria custado R$ 22 milhões ao Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 18:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 18:31

Atuando desde março do ano passado no Bragantino emprestado pelo Flamengo, agora o zagueiro Natan é, oficialmente, atleta do Massa Bruta. A informação foi confirmada pelo Braga nas redes sociais em postagem feita neste sábado (22).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSe oficialmente o clube de Bragança Paulista se limitou a dizer sobre a concretização do negócio e informar que o novo contrato tem duração até dezembro de 2026, o portal da 'ESPN' fala em transação que envolveu o pagamento de R$ 22 milhões pelos direitos do defensor.
Apesar da oficialização do negócio ter sido feito somente hoje, já existia não apenas a intenção como também a especificação em contrato de que, caso o jogador de 20 anos de idade atingisse um determinado percentual de partidas, o clube paulista teria de exercer o direito de compra.
Agora, além do atleta formado no Flamengo, o técnico Mauricio Barbieri conta no miolo de zaga com as opções de Léo Ortiz, Haydar e Realpe. Entretanto, o último está em processo de recuperação de entorses sofridas tanto no joelho como no tornozelo, ainda na reta final de 2021, e não tem seu retorno especificado pelo Bragantino.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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