Compra de Andreas interessa, Marí fora dos planos e volante de saída: Braz atualiza mercado do Flamengo

O Flamengo inicia, de forma protocolar, a Era Paulo Sousa, apresentado em entrevista coletiva nesta segunda-feira, junto a dirigentes na sala de imprensa do Ninho do Urubu. E, após as falas do novo treinador, Marcos Braz e Bruno Spindel responderam a respeito de questões relacionadas ao mercado rubro-negro, dentre outros temas. Vice-presidente de futebol do Fla e detentor das principais respostas, Braz iniciou o seu discurso respondendo se o clube está "atrasado" na briga por reforços, citando a necessidade que havia na contratação de um técnico:

- Tínhamos uma necessidade de contratar um técnico com uma comissão qualificada. A gente teve uma eleição, e quando acabou a temporada a gente achou melhor esperar a eleição passar para viajar. A gente estava trabalhando, mas se sentia desconfortável de pegar o avião para viajar. Já tínhamos decidido por contratar um treinador europeu. Acho que não perdemos porque cada clube tem uma demanda - disse o VP, emendando:

- Nesse processo, fizemos a contratação do Thiago Maia. No meio da contratação do Thiago Maia, contratamos o Paulo. No meio, perguntamos sobre esse jogador. Thiago Maia não foi um pedido do Paulo. Ele foi reforçado pelo Paulo.

Os dirigentes, como exposto na fala de Spindel, diretor executivo, não quiseram revelar quantos atletas e quais posições são o alvo no mercado neste momento.

- A gente nunca abre para não atrapalhar as negociações, mas a cada janela que passa, a gente vai buscar sempre qualificar o elenco. É um trabalho que fazemos semestre a semestre. Elenco é muito forte, a gente já conversou e identificou o que podemos oferecer ao treinador para fazer o melhor nessa temporada - falou Spindel.

E Braz confirmou que o Flamengo também tem o interesse da permanência - vale lembrar que o valor da opção de compra prevista no contrato de empréstimo - junto ao Manchester United - é de 18 milhões de euros, aproximadamente R$ 115,5 milhões.

- Sim, acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento adequado a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. Jogador do Manchester United, uma das maiores potências do futebol europeu, então você tem que ir com calma e tato para que a negociação seja o melhor possível para o Flamengo e para o jogador. Mas que tenha êxito na operação. O jogador hoje é do Manchester United.

- Ele não é considerado porque ele não externa nenhuma vontade de voltar ao Brasil. A decisão de vir é uma decisão de vida. Marí tem uma esposa espanhola, está na Inglaterra. Gostaria muito, é um jogador que deu certo aqui. Eu, Bruno (Spindel) e o clube fizemos uma aposta enorme deles. Jogador sensacional no dia a dia, educado, sempre disposto a ajudar o grupo e a todos. Mas a gente entende que o jogador não gostaria de retornar ao Brasil agora. E isso influencia diretamente - salientou Marcos Braz.

- O jogador externou que gostaria de sair, nós tivemos uma proposta do Cerro. Flamengo avalia, já está tratando desse assunto, mas como é uma negociação em curso, não vamos falar desse assunto. Mas ela existe. Negociação em curso, não sei se vai para frente ou não, tem muita chance. Flamengo e Cerro tem histórico de negociação. A gente espera que dê certo, mas não vou me alongar porque a negociação está em curso - comentou Marcos Braz.

Marcos Braz, aliás, respondeu se Paulo Sousa ajudará no processo de contratação - o treinador assinou um vínculo até dezembro de 2023:

- Paulo é um técnico experiente, rodado no bom sentido. Trabalhou na Itália, Israel, Hungria e seleção da Polônia. Dentro da sua comissão há portugueses, espanhóis e italianos. Foi um grande jogador de futebol. Tem sensibilidade e sabe ajustar se tiver que ele entre em cena para fazer qualquer approach. Eu e Bruno vamos nos sentir à vontade para ter essa ajuda. No passado, pedimos que o treinador entrasse num primeiro momento na conversa.