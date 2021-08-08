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Como um camaleão, Vasco se adaptou e venceu como foi possível: exemplo racial das demandas rumo ao acesso

Cruz-Maltino superou o Vitória e o Barradão encharcado com um gol a partir de um cruzamento. Numa competição difícil, é preciso ter sucesso em diferentes circunstâncias...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 07:30
Crédito: Diante do Vitória, o Vasco atuou de forma cirúrgica para vencer no Barradão (Rafael Ribeiro / Vasco
Um camaleão muda de cor conforme a necessidade e a circunstância. Ele se adapta. E por mais que o técnico Lisca tenha se limitado a fazer uma comparação musical, o Vasco também se adaptou. No jogo contra o Vitória e contra um Barradão inundado, o Cruz-Maltino venceu como era possível: utilizando do jogo aéreo numa jogada de bola parada.E será necessário se adaptar às circunstâncias, como já foi até aqui e o time de São Januário conseguiu com mais ou menos sucesso. Pecou contra uma estratégia escancaradamente reativa do Botafogo, mas conseguiu ser eficiente diante do Guarani.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Diferentes cenários de adversários, de campos e de logísticas são e serão empecilhos para o Vasco finalmente entrar no G4, o que ainda não aconteceu nesta Série B. Será preciso ser competente para superar os problemas. Mesmo após Lisca encontrar seu time-base.
- Acredito que a Série B pode ser bem jogada. Muita gente considerou o América-MG (treinado por ele) uma das equipes mais bem treinadas em 2020. Quero fazer isso aqui também, mas não tive tempo. Os jogadores que estão jogando treinam dez, 15 minutos. Muitos cansam dos vídeos, mas tenho conversado. Tenho certeza que, quando abrir as semanas, vamos poder fazer um futebol melhor - projetou o treinador, citando o maior espaço entre os jogos, que ocorrerá em breve.

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