Como um camaleão, Vasco se adaptou e venceu como foi possível: exemplo racial das demandas rumo ao acesso

Crédito: Diante do Vitória, o Vasco atuou de forma cirúrgica para vencer no Barradão (Rafael Ribeiro / Vasco

Um camaleão muda de cor conforme a necessidade e a circunstância. Ele se adapta. E por mais que o técnico Lisca tenha se limitado a fazer uma comparação musical, o Vasco também se adaptou. No jogo contra o Vitória e contra um Barradão inundado, o Cruz-Maltino venceu como era possível: utilizando do jogo aéreo numa jogada de bola parada.E será necessário se adaptar às circunstâncias, como já foi até aqui e o time de São Januário conseguiu com mais ou menos sucesso. Pecou contra uma estratégia escancaradamente reativa do Botafogo, mas conseguiu ser eficiente diante do Guarani.

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Diferentes cenários de adversários, de campos e de logísticas são e serão empecilhos para o Vasco finalmente entrar no G4, o que ainda não aconteceu nesta Série B. Será preciso ser competente para superar os problemas. Mesmo após Lisca encontrar seu time-base.