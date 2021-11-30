Como tudo deu errado: confira números da vexatória campanha do Vasco na Série B

Cada time que subiu, que caiu ou que ficou como o Vasco, na Série B do Campeonato Brasileiro, jogou de um jeito. Existem poucas premissas para um time ser eficiente e alcançar seus objetivos. Existem diferentes maneiras de atuar. Mas, por qualquer ótica, o que o Cruz-Maltino fez deu errado do início ao fim. Confira números da campanha.- Com 52 gols sofridos, teve a segunda pior defesa, ao lado do Brasil-RS. Levou mais gols que três times rebaixados.
- Com 43 gols marcados, teve o décimo melhor ataque.
- Venceu 13 vezes, apenas o nono time em número de triunfos.
- Conquistou cinco vitórias no segundo turno, quando precisava arrancar.
- Sofreu nove derrotas no segundo turno.
- Não venceu nos últimos oito jogos. A última vitória foi sobre o Coritiba, por 2 a 1, em São Januário, no dia 16 de outubro.
- Foi o segundo time em passes certos: 13.326.
- Foi o quarto time em passes errados: 1.557.
- Foi o sexto time que mais levou finalizações: 182.
- Foi o terceiro time que mais driblou: 249.
- Foi o segundo time com posse de bola: 53,58% do tempo. Pouco adiantou.