Como lidar com COVID-19 no elenco? Coordenador do Palmeiras explica

A bateria de exames de segunda-feira detectou o primeiro caso de coronavírus no elenco do Palmeiras desde a volta dos treinos presenciais, no último dia 23 - outros dois profissionais que trabalham no centro de treinamento também foram contaminados. Nada, porém, que surpreende. Ao LANCE!, o coordenador científico Daniel Gonçalves explicou que o protocolo tem como objetivo exatamente essa identificação, com programação já pronta para infectados.

- O protocolo do Palmeiras é que o atleta assintomático fica em isolamento, fazendo um treinamento físico monitorado, parecido com o que foi feito até o mês passado, de forma virtual, recebendo um programa de treinamento e até se apresentando em tempo real para um treino remoto. Se apresentar sintomas, reduz ou cessa a carga de trabalho e fica em repouso - contou Daniel Gonçalves, que investiga até possíveis sequelas da COVID-19.