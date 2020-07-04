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futebol

Como lidar com COVID-19 no elenco? Coordenador do Palmeiras explica

Um quinto caso ocorreu entre os 30 jogadores do clube nesta semana, o primeiro desde a volta dos treinos, e coordenador científico conta ao L! que investiga sequelas da doença...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 11:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Palmeiras teve cinco casos de COVID-19 entre 30 atletas, um após retorno dos treinos presenciais (Agência Palmeiras
A bateria de exames de segunda-feira detectou o primeiro caso de coronavírus no elenco do Palmeiras desde a volta dos treinos presenciais, no último dia 23 - outros dois profissionais que trabalham no centro de treinamento também foram contaminados. Nada, porém, que surpreende. Ao LANCE!, o coordenador científico Daniel Gonçalves explicou que o protocolo tem como objetivo exatamente essa identificação, com programação já pronta para infectados.
- O protocolo do Palmeiras é que o atleta assintomático fica em isolamento, fazendo um treinamento físico monitorado, parecido com o que foi feito até o mês passado, de forma virtual, recebendo um programa de treinamento e até se apresentando em tempo real para um treino remoto. Se apresentar sintomas, reduz ou cessa a carga de trabalho e fica em repouso - contou Daniel Gonçalves, que investiga até possíveis sequelas da COVID-19.

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