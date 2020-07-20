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futebol

Como ficaram as quartas de final do Campeonato Pernambucano

Partidas da última rodada da fase de grupos ratificaram liderança do Santa e relegaram o atual campeão a brigar para não cair...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 23:16

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 23:16

Crédito: Divulgação/FPF
A retomada do Campeonato Pernambucano ocorreu com o cumprimento da última rodada da fase classificatória onde o Santa Cruz era a única equipe que chegava com mais "leveza" e o interesse de retomar as atividades pensando na volta de ritmo de jogo.
O Santa que, no clássico frente ao Sport, tinha a oportunidade de deixar de fora o atual campeão, algo que o fez com a vitória por 2 a 1, relegando o Rubro-Negro da Ilha do Retiro a ficar de fora do G6.
Situação essa que foi construída, também, pelo empate entre Central e Afogados (1 a 1) onde ambos ultrapassaram o time da capital pernambucana.
Confira abaixo como ficou o mata-mata e o quadrangular do rebaixamento
26/07 - 16h
Retrô x AfogadosNáutico x Central
29/07 - 21h30
Santa Cruz x Náutico ou Central​Salgueiro x Retrô ou Afogados
Quadrangular do rebaixamento
SportPetrolinaDecisãoVitória-PE

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