Como ficaram as quartas de final do Campeonato Pernambucano

A retomada do Campeonato Pernambucano ocorreu com o cumprimento da última rodada da fase classificatória onde o Santa Cruz era a única equipe que chegava com mais "leveza" e o interesse de retomar as atividades pensando na volta de ritmo de jogo.
O Santa que, no clássico frente ao Sport, tinha a oportunidade de deixar de fora o atual campeão, algo que o fez com a vitória por 2 a 1, relegando o Rubro-Negro da Ilha do Retiro a ficar de fora do G6.
Situação essa que foi construída, também, pelo empate entre Central e Afogados (1 a 1) onde ambos ultrapassaram o time da capital pernambucana.
Confira abaixo como ficou o mata-mata e o quadrangular do rebaixamento
26/07 - 16h
Retrô x AfogadosNáutico x Central
29/07 - 21h30
Santa Cruz x Náutico ou CentralSalgueiro x Retrô ou Afogados
Quadrangular do rebaixamento
SportPetrolinaDecisãoVitória-PE