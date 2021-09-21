Como chega o Barcelona-EQU para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo no Maracanã

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Na noite desta quarta-feira, o Flamengo encara o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela semifinal da Libertadores. Com o sonho do tricampeonato a três partidas de distância, o LANCE! mostra como o time equatoriano chega para enfrentar o Rubro-Negro.> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do FlamengoMOMENTO RUIM

A fase do Barcelona é totalmente diferente daquele time que encarou o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Antes de enfrentar o Tricolor, os equatorianos vinham com uma sequência positiva de cinco vitórias e nenhuma derrota. No período, foram 12 gols marcados e apenas três sofridos.

Depois disso, o time não conseguiu manter o mesmo nível, e os resultados apresentaram uma queda significativa. Nos compromissos seguintes, contando a partida de ida contra o Tricolor, foram três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. No total, marcou seis gols e sofreu nove.

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O desempenho inconsistente refletiu na tabela de classificação do Campeonato Equatoriano. Na primeira etapa, o Barcelona terminou na segunda posição, com 31 pontos - apenas três a menos do que o Emelec. No total, foram nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Por outro lado, na segunda etapa, o Barcelona não manteve a mesma pegada e está na sétima colocação, com 12 pontos conquistados. A equipe soma, até aqui, quatro vitórias, nenhum empate e três derrotas. CAMPANHA NA LIBERTADORES​O Barcelona se classificou para a fase mata-mata da Libertadores no primeiro lugar do Grupo C, que contava com Santos e Boca Juniors. A equipe equatoriana somou 13 e perdeu apenas um jogo, para o The Strongest, da Bolívia, em La Paz, no Estádio Hernando Siles.

O desempenho, inclusive, foi melhor que o do Flamengo, que fechou a fase de grupos com 12 pontos. Dessa forma, o jogo da volta acontecerá no Equador, na quarta-feira da próxima semana, também às 21h30.

Nas oitavas de final, o Barcelona encarou o Vélez Sársfield, da Argentina. Depois de perder o jogo da ida por 1 a 0, em Buenos Aires, o time Guayaquil venceu o confronto da volta por 3 a 1 e avançou na Libertadores.

Com o resultado, a equipe equatoriana garantiu vaga nas quartas de final para enfrentar o Fluminense. No jogo de ida, o Barcelona saiu atrás no placar, mas, mesmo com um jogador a menos, conseguiu a virada. No entanto, aos 50 minutos da etapa final, Fred deixou tudo igual.

Dessa forma, com um empate por 2 a 2 no Maracanã, o Barcelona poderia empatar por 0 a 0 ou por 1 a 1 que se classificaria no jogo da volta. Em campo, o time da casa abriu o placar com Gonzalo Mastriani, e, apenas no último lance, o Fluminense conseguiu o gol. Assim, com 1 a 1 no placar, o Barcelona de Guayaquil garantiu vaga na semifinal.HISTÓRICO E NÚMEROS

O retrospecto no confronto é favorável ao time carioca. Segundo o site "ogol", Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentaram apenas duas vezes na história da Libertadores. E nestes dois jogos, que aconteceram no ano passado, o Rubro-Negro levou a melhor: no Brasil, vitória por 3 a 0 e, no Equador, vitória por 2 a 1.

Nesta edição da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil marcou 16 gols e sofreu oito nas dez partidas que disputou. No total, foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Já o Flamengo, também em dez partidas, marcou 28 gols e sofreu 12. Além disso, o Rubro-Negro Carioca soma sete vitórias, três empates e nenhuma derrota nesta Libertadores.OLHO NELES

Para o jogo desta quarta-feira, o torcedor do Flamengo precisa ficar de olho em Carlos Gárces, que é o jogador do Barcelona com a maior participações em gols da equipe na Libertadores. Com três marcados (melhor marca do time na competição) e duas assistências, o atacante foi responsável direto por mais de 31% dos gols do time na Libertadores 2021.

Outro nome para ficar de olho é Gabriel Cortez, que teve passagem pelo Botafogo em 2020. Segundo dados do site "SofaScore", em média, ele participa de um gol a cada 70 minutos, o que é a terceira melhor marca da Libertadores deste ano.

Por fim, Emmanuel Martínez, Adonis Preciado e Damián Díaz são outros jogadores que se destacaram pelo Barcelona na competição. Martínez é o líder do time em assistências, enquanto Preciado e Díaz já marcaram dois gols cada, o que é, junto com Cortez, a segunda melhor marca da equipe.RELACIONADOS

GOLEIROSJavier BurraiVíctor Mendoza

DEFENSORESByron CastilloWilliams RiverosJoshué QuiñónezFernando LeónBryan CaicedoMario PineidaLeonel Quiñónez

MEIO-CAMPISTASMatías OyolaNixon MolinaMichael CarcelénJean Carlos MontañoBruno PiñataresGabriel MarquesSergio LópezGabriel CortezJonathan PerlazaAdonis PreciadoEmmanuel MartínezDamián Díaz

ATACANTESCarlos GarcésGonzalo MastrianiPROGAMAÇÃO ATÉ O DIA DO JOGO

Sábado, 18 de setembro08h30 - Treino.

Domingo, 19 de setembro08h30 - Treino.

Segunda-feira, 20 de setembro08h30 - Treino;

10h - O plantel continua concentrado para viagem ao Brasil;

13h - Voo fretado com destino ao Rio de Janeiro;

20h - Chegada e concentração no Hotel.

Terça-feira, 21 de setembro

10h - Treinamento no Clube Aeronáutico do Rio de Janeiro.

14h - Conferência de imprensa do técnico Fabian Bustos.

18h - Reconhecimento do gramado do Maracanã.

Quarta-feira, 22 de setembro19h30 - Ida ao Maracanã para o jogo.

Quinta-feira, 23 de setembro10h - Retorno a Guayaquil.