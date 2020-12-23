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Como Cazares se tornou fundamental no Corinthians de Mancini

Do banco de reservas para a titularidade, o equatoriano agarrou as oportunidades do técnico e mostrou para a torcida e diretoria que o investimento está sendo recompensado...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:00

O Corinthians conseguiu sua primeira virada em 2020 após vencer o Goiás, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Um dos responsáveis pelo resultado positivo foi Juan Cazares, que participou com dois passes para gols na partida.
Retrospectiva 2020 - Corinthians: Fraco no campo, mas com naming rights​A evolução do Timão em dezembro, que está sem perder há cinco jogos, passa também pelo crescimento do equatoriano no Alvinegro, que ainda não marcou pelo clube. No entanto, Cazares é o líder isolado em assistências (4) e grandes chances criadas (5) do Corinthians, segundo o site SofaScore. Isso com apenas quatro jogos como titular e outros oito vindo do banco.
Os números não mentem
O site de estatísticas indica que o meia precisa de 124 minutos para dar uma assistência, além de ter contribuído com 18 passes decisivos e 5 grandes chances criadas nos 12 jogos disputados. Ainda, com os dois passes para gol contra o Esmeraldino, ele chegou a 19 assistências jogando no Brasil e se consolidou na 8 posição de estrangeiros com mais assistências no Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, segundo levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues.
Também é possível atribuir o crescimento do gringo com a queda de Luan, que briga pela mesma posição no time titular e não aproveitou as chances que teve ao longo da temporada.Função tática
Com Mancini, o camisa 10 não ocupa uma posição fixa, e costuma se movimentar com bastante liberdade tanto pelo centro como pelos lados, sempre em busca da bola.
Em alguns momentos e dependendo da postura do adversário, ele se junta ao atacante e ajuda a pressionar os defensores rivais, como aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo.Mapa de calor de Cazares nos jogos como titular (Imagem: SofaScore)Último desafio do ano e renovação de contrato
O Corinthians chegou aos 36 pontos e subiu para a 9ª colocação do Brasileirão. Agora, a equipe que chegou a flertar com o rebaixamento está a cinco do Palmeiras, primeiro time dentro do G-6.
O próximo compromisso do Timão é no próximo domingo (27), contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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