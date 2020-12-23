Como Cazares se tornou fundamental no Corinthians de Mancini

O Corinthians conseguiu sua primeira virada em 2020 após vencer o Goiás, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Um dos responsáveis pelo resultado positivo foi Juan Cazares, que participou com dois passes para gols na partida.
Retrospectiva 2020 - Corinthians: Fraco no campo, mas com naming rightsA evolução do Timão em dezembro, que está sem perder há cinco jogos, passa também pelo crescimento do equatoriano no Alvinegro, que ainda não marcou pelo clube. No entanto, Cazares é o líder isolado em assistências (4) e grandes chances criadas (5) do Corinthians, segundo o site SofaScore. Isso com apenas quatro jogos como titular e outros oito vindo do banco.
Os números não mentem
O site de estatísticas indica que o meia precisa de 124 minutos para dar uma assistência, além de ter contribuído com 18 passes decisivos e 5 grandes chances criadas nos 12 jogos disputados. Ainda, com os dois passes para gol contra o Esmeraldino, ele chegou a 19 assistências jogando no Brasil e se consolidou na 8 posição de estrangeiros com mais assistências no Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, segundo levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues.
Também é possível atribuir o crescimento do gringo com a queda de Luan, que briga pela mesma posição no time titular e não aproveitou as chances que teve ao longo da temporada.Função tática
Com Mancini, o camisa 10 não ocupa uma posição fixa, e costuma se movimentar com bastante liberdade tanto pelo centro como pelos lados, sempre em busca da bola.
Em alguns momentos e dependendo da postura do adversário, ele se junta ao atacante e ajuda a pressionar os defensores rivais, como aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo.Mapa de calor de Cazares nos jogos como titular (Imagem: SofaScore)Último desafio do ano e renovação de contrato
O Corinthians chegou aos 36 pontos e subiu para a 9ª colocação do Brasileirão. Agora, a equipe que chegou a flertar com o rebaixamento está a cinco do Palmeiras, primeiro time dentro do G-6.
O próximo compromisso do Timão é no próximo domingo (27), contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão, pela 27ª rodada do Brasileirão.