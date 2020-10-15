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Comitiva do Santos realiza visita técnica à Chácara Nicolau Moran

Local tem mais de 50 anos e serviu como concentração do Peixe no fim da década de 60...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:08

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 17:08
Crédito: Fábio Lázaro/Lancepress!
Um grupo de conselheiros, funcionários e integrantes do comitê de transição do Santos visitaram a Chácara Nicolau Moran, em São Bernardo do Campo, nesta quinta-feira (15).
O local foi inaugurado em 1968 e serviu de concentração para o Peixe, recebendo inclusive jogadores como Pelé, mas desde a década de 90 foi deixada de lado por questões burocráticas.
Atualmente, o local está sendo mantida pela Comunidade Católica Padre Pio, que faz um trabalho com moradores de rua em condição de reabilitação, que ajuda na organização do local.No encontro, estiveram presentes o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, o Secretário de Habitação, João Abukater Neto, e o vereador Fran Silva, que conta com uma parceria com o Alvinegro para revitalização da chácara para fazê-la como atrativo turístico municipal.
Segundo o gerente de patriminios especiais santista, Valdir de Moura Junior, o local está pronto para receber pequenos eventos e que na tratativa inicial os principais problemas são em algumas portas e janelas e questões de infiltração em alguns pontos do local.
Era esperado a presença do presidente Orlando Rollo na reunião, mas por problemas de saúde o presidente santista não compareceu. Luiz Fernando Cardoso, membro do Comitê Gestor, representou o clube na comitiva.

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