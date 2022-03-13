Comissão técnica do Flamengo se derrete com primeira vez no Maracanã e festa da torcida: 'Templo'

Se o técnico Paulo Sousa falou em "batismo", após a goleada sobre o Bangu, os demais profissionais da comissão técnica do Flamengo também rasgaram elogios à Nação...
13 mar 2022 às 13:55

A primeira vez a gente não esquece: foi com este sentimento que Paulo Sousa e sua comissão técnica deixaram o Maracanã neste sábado, após a goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Na entrevista, o treinador português disse se sentir "batizado", "privilegiado" e como "cada vez mais técnico" do clube. Nas redes sociais, os demais profissionais também não pouparam elogios para a experiência e a festa dos mais de 63 mil rubro-negros.- Todo mundo já ouviu falar do templo do futebol. Muitos viram na televisão. Alguns têm amigos que já foram. Agora posso dizer que só quem já experimentou ao vivo pode saber como é. Noite inesquecível. Como sempre: obrigado time, obrigado torcida, obrigado Flamengo, obrigado Maracanã - relatou Victor Sánchez, auxiliar técnico de Paulo Sousa.
- Muitos anos de futebol e faltava realizar um sonho de criança. Hoje pisei no templo sagrado do futebol, o Maracanã. Um estádio histórico, que fica ainda mais bonito com a espetacular e incansável torcida rubro-negra. Obrigado, Flamengo. Seguimos em frente - escreveu o preparador físico Antonio Gomez.

