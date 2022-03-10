Comissão técnica do Corinthians decide preservar Paulinho e Renato Augusto do treino de quinta-feira

No radar de Tite para a Seleção Brasileira, os meias Paulinho e Renato Augusto não participaram do treino do Corinthians na tarde desta quinta-feira (10), no CT Joaquim Grava, o penúltimo antes do duelo contra a Ponte Preta, sábado, às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Tanto o camisa 8 quanto o camisa 15 foram preservados pela comissão técnica do Timão, liderada por Vítor Pereira, por controle de carga física. Assim, a dupla fez um trabalho de fortalecimento na parte interna do CT durante as atividades de quinta-feira.

Não é a primeira vez na temporada em que Renato é submetido a esses cuidados. Especialmente nas primeiras atividades da semana após um jogo, o departamento médico do clube opta por tratamento conservador com o meia. Ele inclusive não foi relacionado para o duelo da segunda rodada do Paulistão, contra o Santo André.

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Já Paulinho vem de um longo período de inatividade. Após rescindir com o Al Ahli, da Arábia Saudita, no segundo semestre de 2021, o versátil meia ficou quase três meses treinando individualmente, perdendo ritmo de jogo.

Foi apenas no quarto jogo do Corinthians na temporada, contra o Ituano, que o camisa 15 começou uma partida como titular, balançando as redes uma vez e dando um passe para gol na vitória por 3 a 2.

Além dos dois meias, o goleiro Matheus Donelli (pancada na panturrilha direita), o volante Xavier (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) o lateral-esquerdo Fábio Santos (dores na região lombar) e o defensor Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) seguiram o tratamento com a equipe de fisioterapia e também desfalcaram as atividades de quinta-feira e seguem como dúvida para o duelo de sábado contra a Ponte.