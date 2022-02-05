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futebol

Comissão do Palmeiras vai ver Al Ahly e Monterrey no estádio

Adversário do Verdão nas semifinais do Mundial de Clubes sai nesta tarde...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 09:06
Integrantes da comissão técnica de Abel Braga estarão presencialmente no estádio para ver o duelo entre Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México, às 13h30 (de Brasília) deste sábado (5) para obter informações atualizadas sobre o adversário do Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes.O Verdão encara o vencedor desse duelo na terça-feira (8), também às 13h30 (de Brasília).
Ainda neste sábado, o time alviverde realizou mais um treino intenso. O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram mais de duas horas de atividades táticas no estádio Zayed Sports City.
O treinador português trabalhou diferentes situações de jogo pensando nos dois possíveis adversários da equipe alviverde na semifinal.
As atividades no campo incluíram treinos posicionais, simulações de jogo em campo reduzido e trabalhos específicos para os setores ofensivo e defensivo. Ao final, alguns jogadores praticaram cobranças de faltas.
Crédito: (Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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