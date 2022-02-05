Comissão do Palmeiras vai ver Al Ahly e Monterrey no estádio

Integrantes da comissão técnica de Abel Braga estarão presencialmente no estádio para ver o duelo entre Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México, às 13h30 (de Brasília) deste sábado (5) para obter informações atualizadas sobre o adversário do Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes.O Verdão encara o vencedor desse duelo na terça-feira (8), também às 13h30 (de Brasília).

Ainda neste sábado, o time alviverde realizou mais um treino intenso. O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram mais de duas horas de atividades táticas no estádio Zayed Sports City.

O treinador português trabalhou diferentes situações de jogo pensando nos dois possíveis adversários da equipe alviverde na semifinal.

As atividades no campo incluíram treinos posicionais, simulações de jogo em campo reduzido e trabalhos específicos para os setores ofensivo e defensivo. Ao final, alguns jogadores praticaram cobranças de faltas.