Comissão de Jesualdo começa a retornar ao Brasil; veja desafios

A comissão técnica de Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, deve chegar no Brasil nesta segunda-feira. Antônio Oliveira, um dos auxiliares do treinador, publicou foto do embarque em Portugal na tarde do último domingo.
Dentre os integrantes da equipe de Jesualdo, apenas ele e o auxiliar Rui Águas ficaram no Brasil desde a paralisação das competições, no começo de março. Antônio Oliveira, Pedro Bouças, Daniel Gonçalves e João Pedro Pinto voltaram para Portugal no começo da pandemia e estão retornando ao Brasil.
Jesualdo e sua comissão técnica tem o desafio de melhorar o setor ofensivo do Santos na temporada. Em doze jogos oficiais, o Peixe marcou apenas treze gols, a pior média de tentos nos últimos cinco anos. Marinho, que se recuperou de lesão na quarentenam será importante quando retornar as partidas.
Além disso, o Santos perdeu um meia nesse período. Evandro não teve seu contrato renovado e saiu da equipe. Com isso, Jesualdo terá que quebrar a cabeça para arrumar um meia armador, já que apenas Jean Mota e o jovem Anderson Ceará fazem a função originalmente no elenco, conforme publicou o LANCE!.
O Santos trabalha para começar a voltar aos treinamentos nesta semana. Vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol liberou a testagem de coronavírus nos jogadores a partir desta segunda-feira e a expectativa dos clubes paulistas é pelo retorno dos trabalhos muito em breveE MAIS:Neymar entra em leilão beneficente e pega chuteira de título santistaElano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociaisEstátua na Vila e descoberta de Neymar: cinco anos da morte de ZitoSantos entra no CBCS e amplia atuação nos jogos eletrônicosCom a saída de Evandro, falta de meias pode ser problema no SantosSantos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento E MAIS: