Comissão de Jesualdo começa a retornar ao Brasil; veja desafios

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A comissão técnica de Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, deve chegar no Brasil nesta segunda-feira. Antônio Oliveira, um dos auxiliares do treinador, publicou foto do embarque em Portugal na tarde do último domingo.

Dentre os integrantes da equipe de Jesualdo, apenas ele e o auxiliar Rui Águas ficaram no Brasil desde a paralisação das competições, no começo de março. Antônio Oliveira, Pedro Bouças, Daniel Gonçalves e João Pedro Pinto voltaram para Portugal no começo da pandemia e estão retornando ao Brasil.

Jesualdo e sua comissão técnica tem o desafio de melhorar o setor ofensivo do Santos na temporada. Em doze jogos oficiais, o Peixe marcou apenas treze gols, a pior média de tentos nos últimos cinco anos. Marinho, que se recuperou de lesão na quarentenam será importante quando retornar as partidas.

Além disso, o Santos perdeu um meia nesse período. Evandro não teve seu contrato renovado e saiu da equipe. Com isso, Jesualdo terá que quebrar a cabeça para arrumar um meia armador, já que apenas Jean Mota e o jovem Anderson Ceará fazem a função originalmente no elenco, conforme publicou o LANCE!.