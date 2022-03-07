Comissão de arbitragem da FMF diz que houve pênalti para o Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro

O pênalti marcado a favor do Atlético-MG pelo árbitro Igor Júnio Benevenuto, cometido pelo zagueiro Oliveira, do Cruzeiro, no atacante Hulk, do Galo, no clássico da 9ª rodada do Mineiro, foi um acerto. Pelo menos é a visão da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol (FMF). A infração, marcada aos 38 do segundo tempo, deu o empate ao Galo, que acabou virando o jogo no fim da partida.

Para Juliano Lopes Lobato, presidente da Comissão, a jogada possuía alto grau de complexidade, mas a avaliação foi de que a decisão tomada pelo árbitro Igor Júnio Benevenuto, elogiado ppor Lobato pela ação, foi correta.

- É um lance muito difícil. Vários comentaristas de arbitragem do Brasil inteiro têm opiniões diversas, mas a Comissão, após ver e rever o lance, por vários ângulos, chegamos à conclusão de que o árbitro acertou - disse Lobato, que prosseguiu:

- O atleta do Cruzeiro dá um carrinho na área, de forma imprudente, acertando o atleta do Atlético. E dentro da área, é pênalti. Por isso a comissão de arbitragem entende que o árbitro e todo o quinteto de arbitragem fizeram um bom trabalho ontem no Mineirão - concluiu.O Cruzeiro questionou muito a arbitragem, gerando reclamações de jogadores, do gestor da SAF, Ronaldo, e até do técnico Paulo Pezzolano.

- Infelizmente a arbitragem interferiu mais uma vez diretamente no resultado. Seguimos contra tudo e contra todos querendo um campeonato melhor e mais justo- escreveu Ronaldo nas redes sociais após o jogo.

O treinador da Raposa também expôs a sua insatisfação com a arbitragem do clássico.

-Sou uruguaio e nunca vi isso na minha vida, em nenhuma parte do mundo. Pode errar um jogo? Pode errar. Mas errar em todo jogo e marcar esse pênalti? É incrível- disse.;