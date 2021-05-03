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Comissão aceita denúncia contra ex-presidentes de poderes do Vasco; arquivada acusação contra Campello

Roberto Monteiro, Silvio Godoi e Edmilson Valente receberão notificação e terão prazo para se defenderem sobre investigação da exclusão de sócios anistiados na lista de votantes...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:19
Crédito: Paulo Fernandes / Vasco
Os bastidores da política do Vasco seguem agitados. Nesta segunda-feira, a comissão de Inquérito aceitou a acusação de que três ex-presidentes de poderes do Vasco teriam descumprido o estatuto do clube. Roberto Monteiro, do Conselho Deliberativo, Silvio Godoi, do Conselho de Beneméritos, e Edmilson Valentim, Conselho Fiscal, foi alvo de investigação por ser favorável à exclusão de sócios anistiados da lista de votantes da eleição realizada no ano passado. A informação foi divulgada primeiro no "GE".
A Comissão, porém, arquivou denúncia contra Alexandre Campello, ex-presidente da Diretoria Administrativa, além de Roberto Monteiro, Silvio Godoi e Edmilson Valentim em outra questão: a inclusão de associados que não estavam recadastrados na relação para lista de votantes no pleito.
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A responsabilidade está nas mãos do Conselho Deliberativo. Carlos Fonseca deve convocar sessão até o fim do mês para que o tema seja apreciado. Caso haja entendimento de que Monteiro, Godoi e Valentim devem ser punidos, penas previstas no artigo 35 do estatuto são de advertência, suspensão por até seis meses ou, em último caso, eliminação do quadro social do Cruz-Maltino.
Monteiro, Godoi e Valentim receberão notificação e poderão apresentar defesa por escrito, uma medida facultativa. Conforme o Regimento Interno mostra, cada um tem assegurados 30 minutos para se defenderem na sessão do CD que avaliará o assunto.O impasse aconteceu quando a Junta Eleitoral permitiu a inclusão de sócios em três categorias (benfeitor remido, remido e campeão) na lista. Eles estavam inativos por não terem atendido ao recadastramento de 2018. Campello, Monteiro, Godoi e Valentim se manifestaram a favor da alteração. Na mesma reunião, a Junta aprovou a exclusão de associados da categoria geral anistiados em 2018.
Na mesma reunião, a Junta Eleitoral aprovou a exclusão da lista dos associados da categoria geral que haviam sido anistiados em 2018. Monteiro, Godoi e Valentim foram favoráveis e, neste caso, Alexandre Campello se opôs. Então presidente da Assembleia Geral, Faues Cherene Jassus, o Mussa, foi contra as duas modificações.

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