Começo promissor e derrota para as lesões: ciclo de Marcos Vinícius com o Botafogo chega ao fim

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A passagem de Marcos Vinícius no Botafogo chegou ao fim. Contratado na metade de 2017, em uma troca com Sassá junto ao Cruzeiro, o meio-campista nunca engatou uma sequência de partidas pelo Alvinegro, que não renovará o vínculo do jogador de 25 anos, que se encerra nesta terça-feira.

Apesar do final melancólico, a passagem do jogador pelo clube de General Severiano começou de forma animadora. Em 2017, sob o comando de Jair Ventura, Marcos Vinícius se mostrou saudável e foi uma interessante adição ao elenco, marcando cinco gols em 26 partidas disputadas. Sempre alternava entre onze inicial e reserva, mas foi uma peça utilizada com frequência pelo treinador no segundo semestre daquela temporada.

Os problemas começaram em 2018. O meio-campista se machucou antes da Copa do Mundo e, a partir disto, não voltou a engatar a sequência do ano anterior. Com seguidas dores musculares, Marcos Vinícius passou mais tempo no departamento médico do que dentro de campo após a realização do Mundial da Rússia.E MAIS:De casa com o L!: Túlio Maravilha é o convidado desta terça-feiraCícero como 'líbero' é a novidade do Botafogo no retorno do futebol'Atenção, Gareca!': estreia de Lecaros pelo Botafogo é destaque no PeruCaio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável'Jovens da base são destaques do Botafogo no retorno do CariocaMontenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do BotafogoNa temporada seguinte, a diretoria do Botafogo resolveu emprestar Marcos Vinícius para a Chapecoense, mas o meia também se lesionou no clube catarinense. A passagem foi apagada e ele retornou ao Rio de Janeiro em junho. No ano passado, foram apenas cinco jogos pelo Alvinegro e uma lesão muscular no último jogo da temporada, contra o Ceará.

Marcos Vinícius se apresentou com dores para a pré-temporada no China Park, em Domingos Martins, no Espírito Santo, em janeiro. Realizou trabalhos específicos na maior parte da viagem. No final de fevereiro, foi emprestado ao Botafogo-SP e informado pelo Comitê Executivo de Futebol que não teria o contrato renovado.

Em três anos, Marcos Vinícius fez 47 jogos pelo Botafogo e marcou sete gols. Além disto, o meio-campista foi um reserva não-utilizado em 25 oportunidades, totalizando 72 vezes que esteve disponível para alguma partida.

O Botafogo, contudo, realizou 126 partidas no período que Marcos Vinícius esteve presente no clube - excluindo, obviamente, os dois empréstimos. Ou seja, o meio-campista não foi relacionado para 54 jogos neste tempo, o que representa 42,8% de duelos perdidos. Mesmo com o começo animador, o atleta foi "derrotado" pelas dores musculares.

TEMPORADAS DE MARCOS VINÍCIUS PELO BOTAFOGO

2017:​- 26 jogos- 3 jogos como reserva não-utilizado- 4 jogos perdidos

2018:- 16 jogos- 13 jogos como reserva não-utilizado- 33 jogos perdidos

2019:- 5 jogos- 9 jogos como reserva não-utilizado- 9 jogos perdidos