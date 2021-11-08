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futebol

Combinação de resultados tira o Coritiba da liderança da Série B

Coxa foi derrotado no sábado e viu o Botafogo assumir a ponta da tabela ao bater o Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:20

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:20

Crédito: Após 17 rodadas, o Coritiba não é mais líder da Série B (Divulgação/Coritiba
Fim da liderança da Série B para o Coritiba. Neste fim de semana, o Coxa não obteve o êxito contra o Náutico e viu o Botafogo ultrapassar na classificação ao golear o Vasco da Gama.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, o Coxa fica na vice-liderança do torneio nacional com 61 pontos. O Botafogo, que vive o melhor momento da temporada, aparece com 62.
Apesar da chateação pelo fim do período na liderança do torneio, o torcedor do Coxa mantém viva a esperança de carimbar o acesso.
Nas contas da comissão técnica de Gustavo Morínigo, o Coritiba precisa alcançar a marca de 64 pontos. Ou seja, está a três do objetivo.
Calendário
Na próxima rodada, o Coxa vai até a Serrinha para encarar o Goiás, que também briga pelo acesso.

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