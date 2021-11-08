Combinação de resultados tira o Coritiba da liderança da Série B

Crédito: Após 17 rodadas, o Coritiba não é mais líder da Série B (Divulgação/Coritiba

Fim da liderança da Série B para o Coritiba. Neste fim de semana, o Coxa não obteve o êxito contra o Náutico e viu o Botafogo ultrapassar na classificação ao golear o Vasco da Gama.

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Agora, o Coxa fica na vice-liderança do torneio nacional com 61 pontos. O Botafogo, que vive o melhor momento da temporada, aparece com 62.

Apesar da chateação pelo fim do período na liderança do torneio, o torcedor do Coxa mantém viva a esperança de carimbar o acesso.

Nas contas da comissão técnica de Gustavo Morínigo, o Coritiba precisa alcançar a marca de 64 pontos. Ou seja, está a três do objetivo.

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