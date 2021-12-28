Comando de área, mobilidade e problemas físicos: as características de Raniel, encaminhado com o Vasco

Se Germán Cano está a caminho do Fluminense, Raniel poderá substituí-lo no Vasco. E o centroavante, que deverá chegar a São Januário por empréstimo junto ao Santos, tem características diferentes do argentino que foi referência na posição nas duas últimas temporadas. Quem explica é Giovane Martinelli, do site Diário do Peixe, parceiro do LANCE!.- Raniel tem como principal característica a busca pelo gol. Joga quase sempre dentro da área. Apesar de ser um típico camisa 9, também tem velocidade para sair e jogar nas pontas. Aos 25 anos, teve pouco destaque nesta temporada no Santos, marcando apenas um gol - aponta Giovane.

O atacante jogou pouco mais de 500 minutos em 19 jogos no ano. Problemas atípicos minaram a participação do jogador revelado pelo Santa Cruz e que ganhou projeção nacional no Cruzeiro.

- O atacante viveu um drama pessoal. Em 2020, ele teve de passar por uma cirurgia devido a uma trombose venosa e ficou meses fora. Em seguida, Raniel teve um grave problema particular e, devido a uma recuperação inadequada, teve de passar por uma segunda cirurgia em março deste ano - completou o setorista do Santos.

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Raniel foi contratado pelo Alvinegro Praiano para a temporada passada. Ao todo, soma 33 jogos e três gols marcados.