Comandado por Tévez, Corinthians conquistava o seu quarto Brasileirão há 16 anos

No dia que se celebra os 10 anos da quinta conquista do Campeonato Brasileiro do Corinthians, 2011, também e comemora a quarta vez que o Timão levantou o caneco na competição nacional.Comandado pelo argentino Carlos Tévez, o clube do Parque São Jorge confirmou a conquista mesmo com derrota por 3 a 2 para o Goiás, no dia 4 de dezembro de 2005, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, isso porque o adversário direto pelo título, o Internacional, também foi derrotado, para o Coritiba, no Paraná.

O desempenho corintiano naquele Brasileirão foi de 64,2% de aproveitamento, com 24 vitórias, nove empates e nove derrotas, em 42 jogos. Mas o que mais marcou a competição foi o poderio ofensivo da equipe, com média de mais de 2 gols por partida, foram 87 tentos no total.

Entre os jogos que mais marcaram a campanha corintiana foi a goleada por 7 a 1 sobre o Santos, no estádio do Pacaembu, pela 37ª rodada da competição, no dia 6 de novembro. Tévez marcou três vezes na partida, Nilmar duas e a dupla Rosinei e Marcelo Mattos fecharam o placar elástico a favor do Corinthians.

Além dos nomes citados, outros atletas que tiveram destaques no título do Timão foi o goleiro Fábio Costa, o lateral-esquerdo Gustavo Nery e os meias Carlos Alberto e Roger.

O título de 2005 foi o primeiro Brasileirão que o Corinthians conquistou no Século XXI, antes o clube do Parque São Jorge já tinha levado o torneio em 1990, 1998 e 1999. Posteriormente, o Timão também levantou o caneco em 2011, 2015 e 2017.