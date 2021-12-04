Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Comandado por Tévez, Corinthians conquistava o seu quarto Brasileirão há 16 anos
futebol

Comandado por Tévez, Corinthians conquistava o seu quarto Brasileirão há 16 anos

Mesmo com derrota para o Goiás, no Serra Dourada, Timão confirmou primeiro título brasileiro conquistado no Século XXI, no dia 4 de dezembro de 2005...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 12:24

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:24

No dia que se celebra os 10 anos da quinta conquista do Campeonato Brasileiro do Corinthians, 2011, também e comemora a quarta vez que o Timão levantou o caneco na competição nacional.Comandado pelo argentino Carlos Tévez, o clube do Parque São Jorge confirmou a conquista mesmo com derrota por 3 a 2 para o Goiás, no dia 4 de dezembro de 2005, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, isso porque o adversário direto pelo título, o Internacional, também foi derrotado, para o Coritiba, no Paraná.
O desempenho corintiano naquele Brasileirão foi de 64,2% de aproveitamento, com 24 vitórias, nove empates e nove derrotas, em 42 jogos. Mas o que mais marcou a competição foi o poderio ofensivo da equipe, com média de mais de 2 gols por partida, foram 87 tentos no total.
Entre os jogos que mais marcaram a campanha corintiana foi a goleada por 7 a 1 sobre o Santos, no estádio do Pacaembu, pela 37ª rodada da competição, no dia 6 de novembro. Tévez marcou três vezes na partida, Nilmar duas e a dupla Rosinei e Marcelo Mattos fecharam o placar elástico a favor do Corinthians.
Além dos nomes citados, outros atletas que tiveram destaques no título do Timão foi o goleiro Fábio Costa, o lateral-esquerdo Gustavo Nery e os meias Carlos Alberto e Roger.
O título de 2005 foi o primeiro Brasileirão que o Corinthians conquistou no Século XXI, antes o clube do Parque São Jorge já tinha levado o torneio em 1990, 1998 e 1999. Posteriormente, o Timão também levantou o caneco em 2011, 2015 e 2017.
Crédito: TévezfoieleitoomelhorjogadordoCampeonatoBrasileirode2005(Foto:AcervoLance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados