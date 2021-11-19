Com Willian 'totalmente recuperado', Corinthians luta para ter Giuliano e Cantillo no clássico de domingo

Depois de ter o seu provável retorno ao Corinthians adiado na véspera da partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, mesmo após provar que já estava recuperado de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, Willian agora tem tudo para entrar na lista de relacionados do técnico Sylvinho para o clássico que o Alvinegro fará contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Horas depois de participar de um treinamento na última quinta-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco após a derrota por 1 a 0 para os flamenguistas, o meia-atacante fez uma publicação em suas redes sociais para celebrar o fato de que finalmente está completamente apto para voltar a atuar.

- Totalmente recuperado. Graças a Deus - escreveu o jogador no seu perfil no Instagram, em um registro feito pelo atleta mais de cinco semanas após ter se lesionado no último dia 13 de outubro, nos primeiros minutos do duelo contra o Fluminense, em Itaquera, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.Depois daquele confronto, Willian desfalcou o Timão em sete partidas e viu ser interrompido o início de sua nova trajetória com a camisa do clube que o formou como jogador e do qual ele havia saído em 2007. Um dos reforços de peso contratados para esta temporada, o ex-atleta de Chelsea e Arsenal voltou a treinar com o restante do elenco no início da semana passada e agora deverá retornar de maneira gradual à equipe após readquirir sua condição física ideal.

Desta forma, a tendência é a de que Willian seja relacionado para enfrentar o Santos, mas inicialmente fique no banco de reservas e seja colocado em campo por Sylvinho no decorrer do segundo tempo. Assim, ele começará a ganhar o ritmo de jogo necessário para em seguida ser escalado de novo como titular.

GIULIANO E CANTILLO SÃO DÚVIDAS

Se por um lado Willian está prestes a fazer o seu retorno ao time corintiano, por outro os meio-campistas Giuliano e Cantillo se tornaram dúvidas para o clássico deste domingo. Ambos reclamaram de desconforto no músculo posterior de suas coxas direitas em diferentes jogos que disputaram nesta semana. E na última quinta fizeram fisioterapia e não treinaram com o elenco.

O meia Giuliano acusou o problema muscular já no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo e precisou ser substituído logo depois. Já o volante manifestou o incômodo na coxa após defender a Colômbia contra o Paraguai, na terça-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Nesta sexta-feira, o Corinthians tem um treino programado para a período da tarde no CT Joaquim Grava, quando Sylvinho comandará o penúltimo trabalho de preparação para o clássico. A presença de Cantillo e Giuliano nesta atividade é incerta e o clube ainda não divulgou resultados de exames realizados pelos jogadores para constatar a gravidade das lesões que os dois sofreram. No sábado pela manhã, o time fará o treino final antes de encarar o Santos.

XAVIER É DENUNCIADO NO STJD E VIRA OUTRA PREOCUPAÇÃO

Além de tentar recuperar os seus jogadores lesionados, o Corinthians corre o risco de ficar sem uma das opções para o seu meio-campo nas rodadas finais do Brasileirão. O volante Xavier foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo seu envolvimento na confusão ocorrida no final do jogo em que o Timão empatou por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, no mês passado, quando acabou sendo expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Xavier foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ato desleal ou hostil" praticado em campo, e teve o seu julgamento marcado para a próxima terça-feira, na sede do STJD, no Rio de Janeiro. E a pena prevista, em caso de condenação, é de um a três jogos de gancho, sendo que uma destas partidas ele já cumpriu como suspensão automática pelo cartão vermelho recebido contra o Inter na capital gaúcha.

Xavier conseguiu ser expulso no Beira-Rio após entrar em campo apenas aos 34 minutos do segundo tempo, quando substituiu Gabriel Pereira e a sua equipe lutava para segurar a vitória parcial por 2 a 1. Ele foi excluído do duelo pelo juiz após empurrar o atacante Taison em um conflito ocorrido depois que ele se enervou com a marcação de uma falta contra a sua equipe.

Se for punido com três jogos de suspensão, Xavier, reserva que vem sendo pouco utilizado por Sylvinho no Timão, ficaria fora dos confrontos diante do Ceará, na próxima quinta-feira, em Fortaleza, e Athletico-PR, no dia 28, em Itaquera. Assim, ele só voltaria a estar disponível ao treinador para o confronto do dia 5 de dezembro, contra o Grêmio, novamente em São Paulo.