Com Wesley, Palmeiras treina em meio a indecisão sobre o Paulistão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu continuidade aos treinamentos de início da temporada de 2021, na tarde desta terça-feira (16), ainda sem ter certeza sobre a sequência do Paulistão. No momento, a partida contra o São Bento, que seria disputada, nesta quarta-feira (17), em Minas Gerais, está suspensa.Sob o comando do auxiliar João Martins, o jogadores realizaram atividades de aprimoramento técnico, com cruzamentos e finalização, além de uma prática em campo reduzido para treinar passes.

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Wesley, que voltou de lesão no joelho recentemente, foi poupado da partida contra a Ferroviária, no último domingo (14), e voltou a treinar com bola nessa terça. Apesar de apto a jogar, o atacante ainda está sendo supervisionado pelo Núcleo de Saúde e Performance, devido à contusão que requisitou uma cirurgia e um longo período afastado dos gramados.

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Recuperando-se de uma distensão na coxa direita, Kuscevic realizou atividades na sala de musculação, assim como Gabriel Veron. Além deles, o volante Cria da Academia, Gabriel Furtado, que retornou de empréstimo do Vitória, seguiu com o cronograma de transição física após cirurgia no púbis.