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Com Wesley, Palmeiras treina em meio a indecisão sobre o Paulistão

Atacante voltou a trabalhar em campo na Academia de Futebol. Verdão teve o jogo contra o São Bento, que seria nesta quarta-feira (17) em Belo Horizonte, adiado pela federação...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 21:12
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu continuidade aos treinamentos de início da temporada de 2021, na tarde desta terça-feira (16), ainda sem ter certeza sobre a sequência do Paulistão. No momento, a partida contra o São Bento, que seria disputada, nesta quarta-feira (17), em Minas Gerais, está suspensa.Sob o comando do auxiliar João Martins, o jogadores realizaram atividades de aprimoramento técnico, com cruzamentos e finalização, além de uma prática em campo reduzido para treinar passes.
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Wesley, que voltou de lesão no joelho recentemente, foi poupado da partida contra a Ferroviária, no último domingo (14), e voltou a treinar com bola nessa terça. Apesar de apto a jogar, o atacante ainda está sendo supervisionado pelo Núcleo de Saúde e Performance, devido à contusão que requisitou uma cirurgia e um longo período afastado dos gramados.
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Recuperando-se de uma distensão na coxa direita, Kuscevic realizou atividades na sala de musculação, assim como Gabriel Veron. Além deles, o volante Cria da Academia, Gabriel Furtado, que retornou de empréstimo do Vitória, seguiu com o cronograma de transição física após cirurgia no púbis.
Com folga nessa quarta-feira, o elenco palmeirense aguarda uma decisão definitiva sobre o prosseguimento do Campeonato Paulista de 2021 e retoma os treinamentos na quinta-feira (18), às 10h (horário de Brasília).

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