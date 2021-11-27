Com volta de Renato Augusto e time poupado em treino, Corinthians fecha preparação para jogo deste domingo

Com um treinamento realizado na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto, que havia ficado fora de uma atividade no gramado na sexta-feira, voltou a trabalhar com a equipe e foi a principal novidade do dia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por não ter recuperado plenamente a sua condição física após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, o meio-campista não foi escalado como titular no jogo contra o Ceará, na quinta-feira, no Castelão, onde só entrou na equipe no decorrer do confronto no qual o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1.

E em um outro sinal claro do desgaste físico acumulado pela equipe, o técnico Sylvinho também poupou os titulares daquele duelo na capital cearense da última parte do treinamento deste sábado, que também teve Renato Augusto, preservado novamente visando a sua participação no jogo contra o Athletico.Em nota publicada em seu site oficial, o Corinthians informou que o jogador e os atletas que jogaram por mais de 45 minutos em Fortaleza foram à academia do CT durante este período final da atividade, cumprido apenas pelos outros integrantes do elenco em um dos gramados do centro de treinamento .

Na manhã deste sábado, os jogadores inicialmente participaram de um aquecimento com os preparadores físicos do clube no Campo 4 do CT. Depois disso, Sylvinho separou os atletas em dois grupos e promoveu um exercício de posse de bola em espaço reduzido no gramado.

E em seguida os integrantes do elenco que foram titulares na partida de quinta-feira contra o Ceará retornaram à parte interna do CT para fazer trabalhos de complemento muscular na academia do local. Enquanto isso, no gramado, os demais jogadores do plantel realizaram um último trabalho de cruzamentos e finalizações sob orientações da comissão técnica alvinegra.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.