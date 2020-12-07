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futebol

Com volta de Jemerson, Corinthians retoma preparação para o Majestoso

Zagueiro encerrou período de quarentena por conta da Covid-19 e se juntou ao grupo novamente. Timão terá semana "cheia" para trabalhar de olho no duelo com o São Paulo...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:37
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após dois dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou, na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, para dar sequência na preparação para mais um clássico. No próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, o Timão recebe o São Paulo pela 25ª rodada da competição. A novidade do dia foi o retorno de Jemerson, que novamente está integrado ao grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
O zagueiro, recuperado da Covid-19, cumpriu o período necessário de quarentena e foi o reforço para a comissão técnica na atividade desta segunda. De olho no Majestoso, o camisa 3 realizou aum complemento após o treinamento com o auxiliar técnico da equipe, Anderson Batatais. Recém-contratado, ele ainda não pôde estrear com a camisa alvinegra.
- Fala Fiel, aqui é o Jemerson, estou de volta aqui aos trabalhos, passei um período longe, mas estou firme e forte aqui, vou trabalhar forte nesta semana para ver se estou bem para atuar contra o São Paulo. Valeu rapaziada! Grande abraço e muito obrigado pelas mensagens de apoio. - disse o defensor. No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Na sequência, no Campo 2 (José Ferreira Neto), Vagner Mancini promoveu dois trabalhos diferentes. O primeiro foi um técnico em espaço reduzido, em que os times de colete precisavam recuperar a posse de bola dos adversários, que só podiam tocar de primeira.
Depois, Mancini separou o elenco em três equipe e, em meio campo, o time com a posse de bola precisava marcar o gol, enquanto os adversários buscavam recuperar a bola e sair em transição para o ataque. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar os treinamentos in loco por conta da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pelo clube.
Para o clássico, o treinador corintiano não poderá contar com Jô, expulso diante do Fortaleza, mas terá as voltas de Jonathan Cafú, que se recuperou de resfriado, e de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão do STJD e já está novamente à disposição. Quem deve voltar a figurar entre os relacionados é Boselli, que nem viajou para o Ceará na última semana com o elenco.
Nesta terça-feira o Alvinegro treinará em dois períodos: pela manhã no gramado e, à tarde, fará um complemento de força na parte interna do CT. Atualmente o Corinthians ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão com 30 pontos. seis à frente do primeiro clube na zona de rebaixamento.

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