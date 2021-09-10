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Com volta de Gómez, Palmeiras dá sequência à preparação para enfrentar o Flamengo

Zagueiro retornou de convocação e retomou os treinos com o elenco alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 16:00

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco
O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (10) visando a partida contra o Flamengo, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. De volta da Seleção Paraguaia, o zagueiro Gustavo Gómez retomou os trabalhos para estar à disposição da comissão técnica no próximo compromisso do time.
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Por sua vez, o goleiro Weverton e o lateral-esquerdo Piquerez, também convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas, voltam treinar nesta tarde para se juntar ao grupo amanhã (11).
A primeira atividade comandada por Abel Ferreira deu enfoque à parte técnica. Em campo reduzido, duas equipes treinaram cruzamentos e jogadas de profundidade. Depois do exercício, o plantel foi separado por posições para realizar trabalhos especiais.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO grupo dos zagueiros e laterais aperfeiçoou posicionamentos, marcações específicas, balanços, rebatidas e jogadas aéreas. Enquanto isso, os meias e atacantes treinaram transições, movimentações e finalizações. Ao final, foram aprimoradas cobranças de falta e de pênalti.
Ainda em fase final de recondicionamento físico, o lateral Jorge deu sequência ao cronograma especial. O jogador realizou exercícios no gramado e na parte interna do Centro de Excelência sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes de encarar o Flamengo às 16h (de Brasília) deste domingo (12) pela competição nacional, o Palmeiras treina neste sábado (11) pela tarde. Vice-líder do Brasileirão, o Alviverde busca vencer novamente para se aproximar do Atlético-MG, primeiro colocado.

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