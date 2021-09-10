Com volta de Gómez, Palmeiras dá sequência à preparação para enfrentar o Flamengo

Crédito: Cesar Greco

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (10) visando a partida contra o Flamengo, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. De volta da Seleção Paraguaia, o zagueiro Gustavo Gómez retomou os trabalhos para estar à disposição da comissão técnica no próximo compromisso do time.

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Por sua vez, o goleiro Weverton e o lateral-esquerdo Piquerez, também convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas, voltam treinar nesta tarde para se juntar ao grupo amanhã (11).

A primeira atividade comandada por Abel Ferreira deu enfoque à parte técnica. Em campo reduzido, duas equipes treinaram cruzamentos e jogadas de profundidade. Depois do exercício, o plantel foi separado por posições para realizar trabalhos especiais.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO grupo dos zagueiros e laterais aperfeiçoou posicionamentos, marcações específicas, balanços, rebatidas e jogadas aéreas. Enquanto isso, os meias e atacantes treinaram transições, movimentações e finalizações. Ao final, foram aprimoradas cobranças de falta e de pênalti.

Ainda em fase final de recondicionamento físico, o lateral Jorge deu sequência ao cronograma especial. O jogador realizou exercícios no gramado e na parte interna do Centro de Excelência sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

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