Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com volante promessa da base, Santos fecha lista da Libertadores

Peixe inscreveu mais dez jogadores para a competição continental, todos da base. Volante Lucas Barbosa, que veio do Novorizontino, chama atenção da comissão técnica de Cuca...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 16:34
Crédito: Divulgação
O Santos inscreveu mais dez atletas na sua lista de jogadores para a Copa Libertadores da América. Foram incluídos mais dez atletas das categorias de base do clube, entre eles o volante Lucas Barbosa, que foi comprado em definitivo pelo Santos após ser emprestado ao Novorizontino.
A informação da lista foi divulgada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo L!. O goleiro Matheus Saldanha, o lateral-direito Mikael, os zagueiros Jhonnathan, Gustavo Cipriano e Robson Reis, os meio-campistas Felipe Pereira, Donizete e Lucas Barbosa e os atacantes Andrey Quintino e Wesley Santos.
Novas alterações podem ser feitas somente nas oitavas de final. O Santos é o primeiro colocado do Grupo G, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate em três rodadas. O Peixe volta a campo pela competição na quinta-feira (24), quando enfrenta o Delfín, no Equador, às 23h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados