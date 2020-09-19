Com volante promessa da base, Santos fecha lista da Libertadores

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O Santos inscreveu mais dez atletas na sua lista de jogadores para a Copa Libertadores da América. Foram incluídos mais dez atletas das categorias de base do clube, entre eles o volante Lucas Barbosa, que foi comprado em definitivo pelo Santos após ser emprestado ao Novorizontino.

A informação da lista foi divulgada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo L!. O goleiro Matheus Saldanha, o lateral-direito Mikael, os zagueiros Jhonnathan, Gustavo Cipriano e Robson Reis, os meio-campistas Felipe Pereira, Donizete e Lucas Barbosa e os atacantes Andrey Quintino e Wesley Santos.