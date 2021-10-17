Com vitória sobre o líder e rodada favorável, chances de acesso do Vasco à Série A do Brasileiro aumentam

De modo geral, a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi positiva para o Vasco. Uma combinação de resultados, mas, principalmente, a vitória sobre o líder Coritiba aumentaram as chances de acesso do time de São Januário à Série A. Confira os números abaixo.Após a derrota para o Sampaio Corrêa, na rodada anterior, as chances de o Cruz-Maltino voltar à elite caíram para 9%. Agora, são de 19%. Sempre de acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.
Nesta 31ª rodada, a maioria dos times melhores colocados que o Vasco na tabela tropeçaram. Além do já citado Coritiba, o Botafogo empatou com o Cruzeiro, CRB e Guarani empataram entre si e até o Avaí perdeu, fora de casa, para o Confiança.
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O CSA estava à frente do Cruz-Maltino, mas perdeu para o Goiás, este já no G4 atualmente. O time de Fernando Diniz superou a equipe alagoana na tabela. O próximo duelo é contra o Náutico, nos Aflitos, no próximo domingo (24/10).