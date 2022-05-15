Com vitória sobre Náutico, Cruzeiro é líder da Série B pela primeira vez na história

Mais de dois anos após o seu primeiro rebaixamento para a Série B, o Cruzeiro assumiu a liderança da competição pela primeira vez em sua história. Com a vitória sobre o Náutico em Natal, o time celeste alcançou 16 pontos e conduz a ponta da Competição.

Desde o rebaixamento, o Cruzeiro disputou duas edições completas da Série B e 7 partidas em 2022, totalizando 83 rodadas. A liderança inédita é um fator muito esperado tanto pelos defensores do clube quanto pelos torcedores.Após 7 jogos, o Cruzeiro lidera a Série B com 16 pontos, dois a mais que o vice-líder Sport. Bahia e Vasco completam o G4, ambos com 13 pontos.

O Cruzeiro venceu o Náutico fora de casa por 1x0 neste domingo (15). O volante Willian Oliveira marcou um belo gol por cobertura nos aflitos, e ajudou o time mineiro a alcançar a liderança do Campeonato.