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Com vitória sobre Náutico, Cruzeiro é líder da Série B pela primeira vez na história

Cabuloso alcançou os 16 pontos e assume posição inédita...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 18:45
Mais de dois anos após o seu primeiro rebaixamento para a Série B, o Cruzeiro assumiu a liderança da competição pela primeira vez em sua história. Com a vitória sobre o Náutico em Natal, o time celeste alcançou 16 pontos e conduz a ponta da Competição.
Desde o rebaixamento, o Cruzeiro disputou duas edições completas da Série B e 7 partidas em 2022, totalizando 83 rodadas. A liderança inédita é um fator muito esperado tanto pelos defensores do clube quanto pelos torcedores.Após 7 jogos, o Cruzeiro lidera a Série B com 16 pontos, dois a mais que o vice-líder Sport. Bahia e Vasco completam o G4, ambos com 13 pontos.
O Cruzeiro venceu o Náutico fora de casa por 1x0 neste domingo (15). O volante Willian Oliveira marcou um belo gol por cobertura nos aflitos, e ajudou o time mineiro a alcançar a liderança do Campeonato.
Crédito: WillianOliveiramarcougolaçoporcobertura(Foto:Staff_images/Cruzeiro

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