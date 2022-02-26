futebol

Com Vini Jr. e Benzema afiados, Real Madrid vence o Rayo Vallecano

Equipe merengue encontrou muitas dificuldades para furar a meta de Luca Zidane, contou com Courtois salvando na defesa e com gol de Benzema para vencer o Rayo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 16:27
Com a dupla entre Vinícius Júnior e Benzema afiada, o Real Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Em um jogo muito complicado, em que Courtois teve que aparecer e ser um dos grandes protagonistas da partida, a equipe merengue conseguiu achar um gol no fim da segunda etapa e se manter na liderança pelo título da La Liga.INÍCIO EQUILIBRADOO início do confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano foi marcado pelo equilíbrio. Aos quatro minutos, Asensio foi encontrado por Benzema livre de marcação próximo do gol, mas finalizou fraco para defesa de Luca Zidane. Aos 28, os mandantes chegaram com Guardiola aproveitando cruzamento e obrigando Courtois a fazer uma defesa em dois tempos.
FAZENDO JUS AO NOMEApós o susto, a equipe merengue voltou a controlar as ações da partida. Aos 23, Asensio novamente recebeu passe pelo lado direito da área e bateu para outra grande defesa de Zidane. No fim da primeira etapa, Benzema aproveitou cruzamento vindo do lado esquerdo e cabeceou para outra boa intervenção do goleiro.
SALVADORES DA PÁTRIANa segunda etapa, o Rayo Vallecano voltou melhor e quase marcou aos nove minutos com Suárez aproveitando escanteio e cabeceou para ótima defesa de Courtois. Aos 34, Trejo recebeu cruzamento e finalizou para outra grande intervenção do belga. Aos 38, o Real Madrid foi ao ataque, Benzema tabelou com Vinícius Júnior e anotou o gol da vitória merengue.
