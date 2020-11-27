Com Viña, Veron e Scarpa, Palmeiras faz último treino antes de encarar o Athletico

Em atividade fechada para a imprensa nesta sexta-feira (27), na Academia de Futebol, Abel Ferreira fez um treino técnico e tático, onde escalou o provável Palmeiras, com o retorno de importantes jogadores, para buscar voltar a vencer no Brasileirão, diante do Athletico-PR, no Allianz Parque, neste sábado (28).

Luan, Gustavo Scarpa, Matías Viña e Gabriel Veron treinaram com bola e podem reforçar o maior campeão do Brasil. Outros nomes, como Jaílson, Vinícius Silvestre, Alan Empereur e Benjamín Kuscevic já voltaram aos treinos e podem ficar como opção no banco de reservas no confronto deste final de semana.Os desfalques certos de Abel Ferreira para a partida são: Mayke, que foi expulso na derrota contra o Goiás, Luiz Adriano, com uma lesão muscular, Wesley e Felipe Melo, com fraturas, além de Willian, Raphael Veiga, Breno Lopes e Aníbal, que foram os últimos atletas do plantel a se contaminarem com o novo coronavírus.