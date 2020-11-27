Com Viña, Veron e Scarpa, Palmeiras faz último treino antes de encarar o Athletico

Em atividade fechada para a imprensa nesta sexta-feira (27), na Academia de Futebol, Abel Ferreira fez um treino técnico e tático, onde escalou o provável Palmeiras, com o retorno de importantes jogadores, para buscar voltar a vencer no Brasileirão, diante do Athletico-PR, no Allianz Parque, neste sábado (28).
Luan, Gustavo Scarpa, Matías Viña e Gabriel Veron treinaram com bola e podem reforçar o maior campeão do Brasil. Outros nomes, como Jaílson, Vinícius Silvestre, Alan Empereur e Benjamín Kuscevic já voltaram aos treinos e podem ficar como opção no banco de reservas no confronto deste final de semana.Os desfalques certos de Abel Ferreira para a partida são: Mayke, que foi expulso na derrota contra o Goiás, Luiz Adriano, com uma lesão muscular, Wesley e Felipe Melo, com fraturas, além de Willian, Raphael Veiga, Breno Lopes e Aníbal, que foram os últimos atletas do plantel a se contaminarem com o novo coronavírus.
Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o duelo diante do Atlhetico-PR é: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Emerson Santos), Gustavo Gómez e Matías Viña (Gustavo Scarpa); Patrick de Paula, Gabriel Menino (Ramires), Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron e Rony.
A bola rola para Palmeiras x Athletico-PR a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão da TNT e do Premiere FC.