Com Veron e gol no último minuto, Palmeiras vence XV de Jaú em jogo-treino na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na manhã seguinte ao triunfo fora de casa diante do Internacional pelo Brasileirão, o Palmeiras disputou um jogo-treino na Academia de Futebol contra o XV de Jaú, clube do interior paulista que se prepara para disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o quarto nível da pirâmide do futebol estadual.

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Em confronto realizado com três tempos de 30 minutos, o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gols de Talisca e Victor Henrique. Assim como no Beira-Rio, o tento da vitória foi marcado no apagar das luzes. Victor balançou a rede no último lance para dar a vitória aos mandantes.

Pelo lado do Verdão, entraram em campo os atletas que não viajaram para Porto Alegre e os não relacionados para o jogo do Palmeiras Sub-20, que disputa hoje a segunda rodada do Brasileirão da categoria. Já o Galo da Comarca, entrou com a equipe completa.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPara enfrentar o XV de Jaú, o Palmeiras entrou em campo escalado com Mateus; Thiago, Talisca, Michel e Ian Custódio; Diogo Crispim, Caio Cunha e Alan; Angulo, Breno e Veron. O Verdão abriu o placar na primeira etapa, com Talisca, tomou o empate no segundo tempo (gol de Wesley) e marcou o gol da vitória no último lance dos últimos 30 minutos, com o atacante Victor Henrique.