Com vários desfalques e pouco tempo, Botafogo de Enderson Moreira busca vitória fora de casa na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A "Era Enderson Moreira" no Botafogo começou no início da semana, quando o técnico foi apresentado pelo clube. No entanto, o primeiro desafio à frente do Alvinegro Carioca acontece na tarde deste sábado, às 16h30, no Estádio Lourival Baptista, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. O jogo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo?Logo de cara, Enderson já terá que quebrar um "tabu" do Botafogo neste início de Série B. Até aqui, o Alvinegro não conseguiu vencer nenhum jogo fora do Rio de Janeiro na competição. Em sete partidas disputadas, foram três empates e quatro derrotas. O time, inclusive, é o terceiro pior visitante da segunda divisão.

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Para reverter esse cenário, o ideal seria ter força máxima para a partida. Contudo, Enderson Moreira terá a ausência de peças importantes para encarar o Confiança. Chay e Kanu, dois dos principais jogadores do Alvinegro, estão machucados e sequer viajaram para Aracaju.

Além deles, Pedro Castro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e cumprirá suspensão neste sábado. Carta fora do baralho também é o volante Luís Oyama, que segue lesionado. Assim, sem os volantes titulares, é provável que o treinador mande a campo uma dupla inédita. Enderson Moreira, inclusive, já havia falado na coletiva de imprensa de apresentação sobre a possibilidade da chegada de reforços ao Botafogo. De acordo com ele, o Alvinegro Carioca precisa ser "pontual" e "criativo" nesse ponto.

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Bom, o mesmo vale para o jogo deste sábado. Com um elenco que ainda não conseguiu engrenar na competição e repleto de desfalques, cabe a Enderson ser criativo o bastante para fazer o Botafogo apresentar um futebol que seja capaz de vencer o Confiança, em Aracaju.